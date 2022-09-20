Суд на Волині оштрафував чоловіка, який пропонував на «Устилузі» 100 євро хабаря





Як зазначили у рішенні суду, обвинувачений має сплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень, пише



З матеріалів справи стало відомо, що чоловіка затримали в жовтні 2023 року на міжнародному пункті пропуску "Устилуг-Зосин". Під час спілкування з начальником відділення інспекторів прикордонної служби обвинувачений запропонував хабар. 100 доларів США чоловік поклав у закордонний паспорт.



Свою вину чоловік визнав повністю і просив суворо його не карати. За рішенням судді йому повернуть 100 євро, на які після вилучення було накладено арешт.

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