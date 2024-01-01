У Луцьку не розминулися BMW та Lexus
Сьогодні, 17:42
На вулиці Ківерцівській у Луцьку сьогодні, 18 квітня, близько 14:00 сталася дорожньо-транспортна пригода.
Про це у телеграмі повідомило управління патрульної поліції Волині.
Однією з поширених причин ДТП є недотримання водіями безпечної дистанції та інтервалу. Сьогодні, близько 14-ї години, патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що трапилась на вулиці Ківерцівській.
Коли інспектори прибули на місце автопригоди, то з’ясували, що водій легковика марки BMW не вибрав безпечного інтервалу та зіткнувся з автомобілем марки Lexus.
Внаслідок ДТП обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На щастя, ніхто в автопригоді не постраждав.
На водія BMW патрульні склали адмінматеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
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Про це у телеграмі повідомило управління патрульної поліції Волині.
Однією з поширених причин ДТП є недотримання водіями безпечної дистанції та інтервалу. Сьогодні, близько 14-ї години, патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що трапилась на вулиці Ківерцівській.
Коли інспектори прибули на місце автопригоди, то з’ясували, що водій легковика марки BMW не вибрав безпечного інтервалу та зіткнувся з автомобілем марки Lexus.
Внаслідок ДТП обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На щастя, ніхто в автопригоді не постраждав.
На водія BMW патрульні склали адмінматеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
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