У Луцьку не розминулися BMW та Lexus

У Луцьку не розминулися BMW та Lexus
На вулиці Ківерцівській у Луцьку сьогодні, 18 квітня, близько 14:00 сталася дорожньо-транспортна пригода.

Про це у телеграмі повідомило управління патрульної поліції Волині.

Однією з поширених причин ДТП є недотримання водіями безпечної дистанції та інтервалу. Сьогодні, близько 14-ї години, патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що трапилась на вулиці Ківерцівській.

Коли інспектори прибули на місце автопригоди, то з’ясували, що водій легковика марки BMW не вибрав безпечного інтервалу та зіткнувся з автомобілем марки Lexus.
У Луцьку не розминулися BMW та Lexus

Внаслідок ДТП обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На щастя, ніхто в автопригоді не постраждав.
У Луцьку не розминулися BMW та Lexus

На водія BMW патрульні склали адмінматеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

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Теги: ДТП, Луцьк
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