У Луцьку не розминулися BMW та Lexus

На вулиці Ківерцівській у Луцьку сьогодні, 18 квітня, близько 14:00Про це у телеграмі повідомило управління патрульної поліції Волині.Однією з поширених причин ДТП є недотримання водіями безпечної дистанції та інтервалу. Сьогодні, близько 14-ї години, патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що трапилась на вулиці Ківерцівській.Коли інспектори прибули на місце автопригоди, то з’ясували, що водій легковика марки BMW не вибрав безпечного інтервалу та зіткнувся з автомобілем марки Lexus.Внаслідок ДТП обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На щастя, ніхто в автопригоді не постраждав.На водія BMW патрульні склали адмінматеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.