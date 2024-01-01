«Він повернувся!»: волинські воїни «потролили» загарбників

«Він повернувся!»: волинські воїни «потролили» загарбників
Військовослужбовці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого опублікували іронічне відео з роз’ясненням, хто відповідальний за прорив дамби в Орську у росії.

Про це повідомляє у телеграмі 14 омбр.

«Він повернувся з надзвичайно важливого завдання», - 14 ОМБр саркастично взяла на себе відповідальність за спецоперацію у Орську.

У бригаді повідомили про повернення бойового бабака "Месник" з надважливого завдання, натякаючи з якого саме.


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Теги: 14 бригада, Володимир
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