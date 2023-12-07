Як почуваються у Луцькому зоопарку голуби, врятовані з-під Бахмута

Як почуваються у Луцькому зоопарку голуби, врятовані з-під Бахмута
У Луцькому зоопарку голуби, яких з-під Бахмута врятували бійці 100-ї окремої механізованої бригади, дали потомство.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці звіринця у фейсбуці.

Голубів називають птахами миру і любові. Вони здавна вважалися уособленням ніжності, любові, пожертви, благодаті і спокою, символізували родючість та мир. Чимало культур називали голубів священними й вісниками богів.
Як почуваються у Луцькому зоопарку голуби, врятовані з-під Бахмута

У колекції Луцького зоопарку є майже 70 особин 10-ти видів цих пернатих. Усі вони - у відкритих вольєрах, доступних для огляду.
Як почуваються у Луцькому зоопарку голуби, врятовані з-під Бахмута

Частина птахів – ті, яких врятували бійці 100-ї окремої бригади територіальної оборони з допомогою волонтерів та керівництва зоопарку. Голуби вже звикли до нових умов проживання. А про те, що їм тут комфортно, свідчить той факт, що вони вже дали потомство.
Як почуваються у Луцькому зоопарку голуби, врятовані з-під Бахмута
Як почуваються у Луцькому зоопарку голуби, врятовані з-під Бахмута
Як почуваються у Луцькому зоопарку голуби, врятовані з-під Бахмута
Як почуваються у Луцькому зоопарку голуби, врятовані з-під Бахмута
Як почуваються у Луцькому зоопарку голуби, врятовані з-під Бахмута
Як почуваються у Луцькому зоопарку голуби, врятовані з-під Бахмута
Як почуваються у Луцькому зоопарку голуби, врятовані з-під Бахмута

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Теги: зоопарк, Луцьк
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