Як почуваються у Луцькому зоопарку голуби, врятовані з-під Бахмута

У Луцькому зоопарку голуби, яких з-під Бахмута врятували бійці 100-ї окремої механізованої бригади, дали потомство.Про це йдеться у повідомленні на сторінці звіринця у фейсбуці.Голубів називають птахами миру і любові. Вони здавна вважалися уособленням ніжності, любові, пожертви, благодаті і спокою, символізували родючість та мир. Чимало культур називали голубів священними й вісниками богів.У колекції Луцького зоопарку є майже 70 особин 10-ти видів цих пернатих. Усі вони - у відкритих вольєрах, доступних для огляду.Частина птахів – ті, яких врятували бійці 100-ї окремої бригади територіальної оборони з допомогою волонтерів та керівництва зоопарку. Голуби вже звикли до нових умов проживання. А про те, що їм тут комфортно, свідчить той факт, що вони вже дали потомство.