Данія стала першою країною, яка за свій кошт закупить українську зброю для ЗСУ





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Це перше й поки що безпрецедентне рішення - коли вироби військового призначення для Сил оборони України закуповуються в українських виробників за кошти іншої держави.



Таке рішення надзвичайно важливе і для українського війська, і для української економіки. Виробничі спроможності нашого ОПК значно перевищують купівельні спроможності держбюджету.



“Спроможність українського ОПК становить близько $20 млрд. При цьому Україна має лише $6 млрд на закупівлю озброєння. Грубо кажучи, у нас працює лише третина усіх станків, які наявні в країні - бо грошей не вистачає, щоб забезпечити замовленнями решту”, - пояснив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.



Оптимальний вихід з цієї ситуації - переконати партнерів, що готові купувати зброю для України, робити це в Україні.



“Так народився проєкт «ZBROYARI: Manufacturing Freedom». Це глобальна фандрейзингова кампанія, стратегічний збір - не по людям, а по цілим націям. Його мета - зібрати $10 млрд на виробництво української зброї в цьому році. Сьогодні ми маємо перший донат. Це рішення знакове, воно відкриває шлях для інших країн - і ми неймовірно вдячні данському уряду і данському народу за лідерство”, – повідомив Олександр Камишін.



За його словами, над цим рішенням працювала величезна команда в Україні та Данії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 16 квітня Королівство Данія оголосило про виділення 200 млн данських крон ($28,5 млн) на закупівлю озброєння та військової техніки для ЗСУ у українських виробників. Ці кошти передбачені в рамках нового пакету допомоги Україні. Загалом було виділено приблизно 2,2 мільярда данських крон.Про це повідомили у Міністерстві з питань статегічних галузей промисловості України.Це перше й поки що безпрецедентне рішення - коли вироби військового призначення для Сил оборони України закуповуються в українських виробників за кошти іншої держави.Таке рішення надзвичайно важливе і для українського війська, і для української економіки. Виробничі спроможності нашого ОПК значно перевищують купівельні спроможності держбюджету.“Спроможність українського ОПК становить близько $20 млрд. При цьому Україна має лише $6 млрд на закупівлю озброєння. Грубо кажучи, у нас працює лише третина усіх станків, які наявні в країні - бо грошей не вистачає, щоб забезпечити замовленнями решту”, - пояснив міністр з питань стратегічних галузей промисловостіОптимальний вихід з цієї ситуації - переконати партнерів, що готові купувати зброю для України, робити це в Україні.“Так народився проєкт «ZBROYARI: Manufacturing Freedom». Це глобальна фандрейзингова кампанія, стратегічний збір - не по людям, а по цілим націям. Його мета - зібрати $10 млрд на виробництво української зброї в цьому році. Сьогодні ми маємо перший донат. Це рішення знакове, воно відкриває шлях для інших країн - і ми неймовірно вдячні данському уряду і данському народу за лідерство”, – повідомив Олександр Камишін.За його словами, над цим рішенням працювала величезна команда в Україні та Данії.

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