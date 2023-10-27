Данія стала першою країною, яка за свій кошт закупить українську зброю для ЗСУ

Данія стала першою країною, яка за свій кошт закупить українську зброю для ЗСУ
16 квітня Королівство Данія оголосило про виділення 200 млн данських крон ($28,5 млн) на закупівлю озброєння та військової техніки для ЗСУ у українських виробників. Ці кошти передбачені в рамках нового пакету допомоги Україні. Загалом було виділено приблизно 2,2 мільярда данських крон.

Про це повідомили у Міністерстві з питань статегічних галузей промисловості України.

Це перше й поки що безпрецедентне рішення - коли вироби військового призначення для Сил оборони України закуповуються в українських виробників за кошти іншої держави.

Таке рішення надзвичайно важливе і для українського війська, і для української економіки. Виробничі спроможності нашого ОПК значно перевищують купівельні спроможності держбюджету.

“Спроможність українського ОПК становить близько $20 млрд. При цьому Україна має лише $6 млрд на закупівлю озброєння. Грубо кажучи, у нас працює лише третина усіх станків, які наявні в країні - бо грошей не вистачає, щоб забезпечити замовленнями решту”, - пояснив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Оптимальний вихід з цієї ситуації - переконати партнерів, що готові купувати зброю для України, робити це в Україні.

“Так народився проєкт «ZBROYARI: Manufacturing Freedom». Це глобальна фандрейзингова кампанія, стратегічний збір - не по людям, а по цілим націям. Його мета - зібрати $10 млрд на виробництво української зброї в цьому році. Сьогодні ми маємо перший донат. Це рішення знакове, воно відкриває шлях для інших країн - і ми неймовірно вдячні данському уряду і данському народу за лідерство”, – повідомив Олександр Камишін.

За його словами, над цим рішенням працювала величезна команда в Україні та Данії.


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Теги: Данія, українська зброя
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