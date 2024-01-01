На Донеччині обірвалося життя лучанина Андрія Головачова

На Донеччині обірвалося життя лучанина Андрія Головачова
У бою неподалік Семенівки на Донеччині загинув мешканець Луцька Андрій Головачов.

Про це у телеграмі повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.

«На жаль, маємо ще одну втрату», - констатував міський голова.

Лучанин Головачов Андрій Михайлович (14.08.1980 року народження) був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-снайпера 2 єгерського відділення 2 єгерського взводу 4 єгерської роти 2 єгерського батальйону.

Лучанин загинув 14 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Семенівка Донецької області.

«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначив Поліщук.

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Теги: загиблі, війна
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