На Донеччині обірвалося життя лучанина Андрія Головачова
Сьогодні, 16:11
У бою неподалік Семенівки на Донеччині загинув мешканець Луцька Андрій Головачов.
Про це у телеграмі повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.
«На жаль, маємо ще одну втрату», - констатував міський голова.
Лучанин Головачов Андрій Михайлович (14.08.1980 року народження) був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-снайпера 2 єгерського відділення 2 єгерського взводу 4 єгерської роти 2 єгерського батальйону.
Лучанин загинув 14 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Семенівка Донецької області.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначив Поліщук.
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Про це у телеграмі повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.
«На жаль, маємо ще одну втрату», - констатував міський голова.
Лучанин Головачов Андрій Михайлович (14.08.1980 року народження) був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-снайпера 2 єгерського відділення 2 єгерського взводу 4 єгерської роти 2 єгерського батальйону.
Лучанин загинув 14 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Семенівка Донецької області.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначив Поліщук.
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