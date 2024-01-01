Під Луцьком в аварію потрапили вантажівка та лісовоз

Під Луцьком в аварію потрапили вантажівка та лісовоз
У селі Тростянець Луцького району сталася ДТП за участю вантажівки та лісовоза.

Про це повідомляє ВСН.

Як розповів завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Станіслав Лінік, наразі інформації про постраждалих немає, на місці ДТП працюють бригади швидкої допомоги.

На місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює обставини автопригоди.

Під Луцьком в аварію потрапили вантажівка та лісовоз

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Теги: ДТП, Волинь
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