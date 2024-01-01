Під Луцьком в аварію потрапили вантажівка та лісовоз

сталася ДТП за участю вантажівки та лісовоза.



Про це повідомляє



Як розповів завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Станіслав Лінік, наразі інформації про постраждалих немає, на місці ДТП працюють бригади швидкої допомоги.



На місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює обставини автопригоди.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Тростянець Луцького районуза участю вантажівки та лісовоза.Про це повідомляє ВСН Як розповів завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, наразі інформації про постраждалих немає, на місці ДТП працюють бригади швидкої допомоги.На місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює обставини автопригоди.

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