У Луцьку створили алею із дубів Шевченка

У Луцьку створили алею із дубів Шевченка
На території луцької гімназії № 17 заклали алею із 47 так званих дубів Шевченка.

Дерева висаджено в рамках екологічної акції “Шевченко єднає Україну”, повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.

“Держекоінспекція розпочала цю акцію ще минулого року, – розповів Олександр Ткачук, перший заступник начальника Державної екологічної інспекції у Волинській області, депутат Луцької міської ради. – У селищі Будище на Черкащині, яке пов’язане з життям Тараса Шевченка, залишилося 3 екземпляри 800-річних дубів, які ще називають дубами Шевченка. Працівники лісової галузі зібрали жолуді цих дерев, виростили у розсаднику саджанці і направили у всі регіони України”.

У Луцькій громаді дуби Шевченка висадили напередодні Всеукраїнського дня довкілля, який цього року відбудеться 20 квітня. За словами начальника відділу екології Луцької міської ради Оксани Лисак, екоакція є актуальною, оскільки символізує не лише єдність країни, а й збереження української екосистеми, в якій зараз існує дуже багато проблем – як пов’язаних із війною, так і природного характеру.

“Для висадження дубів Шевченка ми вибрали локацію на території гімназії №17. Навчальний заклад модернізований, нещодавно у ньому проведений ремонт, розчищені додаткові території. У сусідніх дворах також зроблено ремонт, знесено аварійні перестійні насадження. Відповідно – вивільнилася додаткова локація для виконання посадки цих унікальних дерев”, – розповіла Оксана Лисак.

Крім працівників Державної екологічної інспекції у Волинській області, до участі в еко-акції долучилися також працівники Луцької міської ради, департаменту освіти та представники гімназії №17 – дирекція, працівники та учні 9-го класу, який є випускним. Для останніх, за словами Оксани Лисак, висаджена алея дубів Шевченка стане ще й алеєю випускників.


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Теги: школа, Волинь
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