Поліція назвала винуватця аварії на Конякіна в Луцьку

У Луцьку недотримання безпечної дистанції завершилосяПро це в телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.Сьогодні, 17 квітня, близько 12:00 патрульним надійшов виклик про те, що на вулиці Конякіна сталася ДТП.На місці інспектори з’ясували, що водій автомобіля Volkswagen не дотримався безпечної дистанції та здійснив зіткнення з легковиком BMW.На щастя, в результаті цієї ДТП ніхто не постраждав. Рух транспорту на місці автопригоди був сильно ускладнений, тому патрульні допомагали водіям з обʼїздом.На винуватця інспектори склали адмінпротокол за ст. 124 (Порушення ПДР,що призвело до ДТП) КУпАП.