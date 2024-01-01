Поліція назвала винуватця аварії на Конякіна в Луцьку

Поліція назвала винуватця аварії на Конякіна в Луцьку
У Луцьку недотримання безпечної дистанції завершилося дорожньо-транспортною пригодою.

Про це в телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.

Сьогодні, 17 квітня, близько 12:00 патрульним надійшов виклик про те, що на вулиці Конякіна сталася ДТП.

На місці інспектори з’ясували, що водій автомобіля Volkswagen не дотримався безпечної дистанції та здійснив зіткнення з легковиком BMW.
Поліція назвала винуватця аварії на Конякіна в Луцьку

На щастя, в результаті цієї ДТП ніхто не постраждав. Рух транспорту на місці автопригоди був сильно ускладнений, тому патрульні допомагали водіям з обʼїздом.
Поліція назвала винуватця аварії на Конякіна в Луцьку

На винуватця інспектори склали адмінпротокол за ст. 124 (Порушення ПДР,що призвело до ДТП) КУпАП.

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Теги: ДТП, Луцьк
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