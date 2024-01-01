Воїни волинської бригади ефектно скорочують поголів’я окупантів

Воїни волинської бригади ефектно скорочують поголів’я окупантів
Бійці підрозділу ударних безпілотних авіаційних комплексів 100 омбр «VORON 100» завзято продовжують справу очищення української землі від загарбників.

Про це у телеграмі повідомляє 100-та окрема механізована бригада ЗСУ.

«Горять ворожі бліндажі, палає ворожа техніка, а головне – регулярно відправляються до пекла нові і нові партії окупантів! Тим часом народні синоптики в один голос стверджують: «найцікавіше» і найбавовняніше – таки чекає на ворога попереду!» - йдеться у повідомленні.

Військові поділилися відео знищення ворогів на фронті.



Нагадаємо, що триває збір на пекельні «подарунки» для окупантів від бійців 100 омбр. Задонатити можна за цим посиланням.

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Теги: 100 бригада, Волинь, наближають перемогу
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