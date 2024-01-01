Воїни волинської бригади ефектно скорочують поголів’я окупантів

Бійці100 омбр «VORON 100» завзято продовжують справу очищення української землі від загарбників.Про це у телеграмі повідомляє 100-та окрема механізована бригада ЗСУ.«Горять ворожі бліндажі, палає ворожа техніка, а головне – регулярно відправляються до пекла нові і нові партії окупантів! Тим часом народні синоптики в один голос стверджують: «найцікавіше» і найбавовняніше – таки чекає на ворога попереду!» - йдеться у повідомленні.Військові поділилися відео знищення ворогів на фронті.Нагадаємо, що триває збір на пекельні «подарунки» для окупантів від бійців 100 омбр. Задонатити можна за цим