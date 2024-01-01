Поліція зловила злодія, який обчищав автівки в Луцьку

Луцькі поліцейські затримали зловмисника, який обкрадав автомобілі в обласному центрі.Він зламував замки бічних дверей у автівках, розбивав вікна й викрадав звідти цінні речі. Крадія затримали, нині він в ізоляторі тимчасового тримання, повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.Декілька днів тому до поліції почали звертатися мешканці Луцька з однотипними повідомленнями. Вони розповідали, що невідомі проникали до їхніх транспортних засобів та викрадали звідти речі й запчастини. Загалом до поліції надійшло п’ять заяв від містян про скоєння таких крадіжок.За цими фактами слідчі зареєстрували кримінальне провадження за ч.4 ст. 185 Кримінального кодексу України й розпочали пошуки причетних до скоєння злочинів.Усі крадіжки були вчинені в нічний час доби у різних районах міста. Зловмисник зламував замки дверей, завдаючи механічних пошкоджень автомобілям, та викрадав дороговартісні комплектуючі транспортних засобів й інші речі, які там залишали власники.Аби встановити зухвалого крадія, співробітники кримінальної поліції спільно з відділом кримінального аналізу опрацювали гігабайти відео з камер відеоспостереження, відстежили маршрут руху зловмисника й встановили місце його проживання.Поліцейські з’ясували, що причетний до вчинення крадіжок – 37-річний лучанин. Частину викрадених речей вилучили. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та вже оголосили про підозру. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу, триває слідство.