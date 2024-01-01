Пішли захищати свою рідну Волинь: у Ковелі попрощалися з двома Героями Олексієм Хомічом та Олексієм Стахорським

Олексія Хоміча та Олексія Стахорського, які прийняли свій останній бій 21 квітня 2024 року в селищі Очеретине Донецької області.



Про це Ігор Чайка.



"Захисники народилися, виросли та отримали освіту в Ковелі, жили в нашому місті. На війні бійці з позивними «Доктор» і «Льоха» були побратимами. На жаль, вони разом повернулися до рідного міста «На щиті», - йдеться в повідомленні.



Мер Ковеля зазначив, що лише найтепліші, найкращі слова говорять про хлопців їхні рідні люди. Олексій Хоміч — працьовитий, безвідмовний, мав золоті руки і дуже любив працювати з деревом. «Був ідеальним», — говорить про нього дружина Лідія. Сестра Наталія згадує Олексія як справжнього старшого брата, Захисника, який підтримував її сім’ю навіть з фронту. Зворушливу синівську турботу за сотні кілометрів відчувала й мама, Віра Никонівна. 24 лютого 2022 року Олексій закінчив роботу і вже наступного дня став до лав української армії.



«Сказав, що іде захищати свою Волинь, свою сім'ю. Був людиною світлої душі», - говорить про Олексія Стахорського дружина Вікторія. Олексій обожнював шестирічного синочка Любомира, який казав татові, що підросте і допоможе йому бити ворога на фронті. Позитивну, добру енергетику Льоші відчували й усі інші діти, вони дуже до нього горнулися. Відчували й тварини. Котики та песики знаходили прихисток біля Олексія на позиціях.



Хлопці будували плани на майбутнє, прагнули жити, дарувати любов і турботу своїм сім'ям. Були щасливими. Олексій Хоміч зустрів кохання в часі повномасштабного російського вторгнення, коли ніс службу на українсько-білоруському кордоні. Місцева дівчина Ліда допомагала військовим. Спалахнули почуття, адже кохання не зважає на війну. Пара стала на "рушничок щастя" 1 серпня минулого року, однак щастя обірвала війна.



7 років щасливого шлюбу з коханою дружиною Вікторією відміряла доля Олексію Стахорському. «Він – моя віддушина, а я — його», - так казала про їхні взаємини Вікторія. Воїн мріяв після війни збудувати будинок, займатись риболовлею, започаткувати бізнес. Любив життя і цінував усі його моменти.



Молодші сержанти Олексій Хоміч та Олексій Стахорський були нагороджені відзнаками командира 100 ОБрТрО «За оборону рідного краю». Олексій Хоміч також — почесним нагрудним знаком Головнокомандувача ЗСУ «Золотий Хрест».



"Висловлюю щирі співчуття рідним Олексія Хоміча: дружині, батькам, сестрі та донечкам. Прошу прийняти співчуття у зв'язку з непоправною втратою дружину, батьків, сина та брата Олексія Стахорського. Ковельчани провели Героїв в останню путь навколішках.

Вічна шана і пам’ять Захисникам України!" - наголосив Ігор Чайка.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 25 квітня, Ковель провів в останню дорогу двох бійців:та, які прийняли свій останній бій 21 квітня 2024 року в селищі Очеретине Донецької області.Про це повідомив міський голова"Захисники народилися, виросли та отримали освіту в Ковелі, жили в нашому місті. На війні бійці з позивними «Доктор» і «Льоха» були побратимами. На жаль, вони разом повернулися до рідного міста «На щиті», - йдеться в повідомленні.Мер Ковеля зазначив, що лише найтепліші, найкращі слова говорять про хлопців їхні рідні люди. Олексій Хоміч — працьовитий, безвідмовний, мав золоті руки і дуже любив працювати з деревом. «Був ідеальним», — говорить про нього дружина. Сестразгадує Олексія як справжнього старшого брата, Захисника, який підтримував її сім’ю навіть з фронту. Зворушливу синівську турботу за сотні кілометрів відчувала й мама,. 24 лютого 2022 року Олексій закінчив роботу і вже наступного дня став до лав української армії.«Сказав, що іде захищати свою Волинь, свою сім'ю. Був людиною світлої душі», - говорить про Олексія Стахорського дружина. Олексій обожнював шестирічного синочка, який казав татові, що підросте і допоможе йому бити ворога на фронті. Позитивну, добру енергетику Льоші відчували й усі інші діти, вони дуже до нього горнулися. Відчували й тварини. Котики та песики знаходили прихисток біля Олексія на позиціях.Хлопці будували плани на майбутнє, прагнули жити, дарувати любов і турботу своїм сім'ям. Були щасливими. Олексій Хоміч зустрів кохання в часі повномасштабного російського вторгнення, коли ніс службу на українсько-білоруському кордоні. Місцева дівчина Ліда допомагала військовим. Спалахнули почуття, адже кохання не зважає на війну. Пара стала на "рушничок щастя" 1 серпня минулого року, однак щастя обірвала війна.7 років щасливого шлюбу з коханою дружиною Вікторією відміряла доля Олексію Стахорському. «Він – моя віддушина, а я — його», - так казала про їхні взаємини Вікторія. Воїн мріяв після війни збудувати будинок, займатись риболовлею, започаткувати бізнес. Любив життя і цінував усі його моменти.Молодші сержанти Олексій Хоміч та Олексій Стахорський були нагороджені відзнаками командира 100 ОБрТрО «За оборону рідного краю». Олексій Хоміч також — почесним нагрудним знаком Головнокомандувача ЗСУ «Золотий Хрест»."Висловлюю щирі співчуття рідним Олексія Хоміча: дружині, батькам, сестрі та донечкам. Прошу прийняти співчуття у зв'язку з непоправною втратою дружину, батьків, сина та брата Олексія Стахорського. Ковельчани провели Героїв в останню путь навколішках.Вічна шана і пам’ять Захисникам України!" - наголосив Ігор Чайка.

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