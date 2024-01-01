Пішли захищати свою рідну Волинь: у Ковелі попрощалися з двома Героями Олексієм Хомічом та Олексієм Стахорським

Пішли захищати свою рідну Волинь: у Ковелі попрощалися з двома Героями Олексієм Хомічом та Олексієм Стахорським
Сьогодні, 25 квітня, Ковель провів в останню дорогу двох бійців: Олексія Хоміча та Олексія Стахорського, які прийняли свій останній бій 21 квітня 2024 року в селищі Очеретине Донецької області.

Про це повідомив міський голова Ігор Чайка.

"Захисники народилися, виросли та отримали освіту в Ковелі, жили в нашому місті. На війні бійці з позивними «Доктор» і «Льоха» були побратимами. На жаль, вони разом повернулися до рідного міста «На щиті», - йдеться в повідомленні.

Мер Ковеля зазначив, що лише найтепліші, найкращі слова говорять про хлопців їхні рідні люди. Олексій Хоміч — працьовитий, безвідмовний, мав золоті руки і дуже любив працювати з деревом. «Був ідеальним», — говорить про нього дружина Лідія. Сестра Наталія згадує Олексія як справжнього старшого брата, Захисника, який підтримував її сім’ю навіть з фронту. Зворушливу синівську турботу за сотні кілометрів відчувала й мама, Віра Никонівна. 24 лютого 2022 року Олексій закінчив роботу і вже наступного дня став до лав української армії.
Пішли захищати свою рідну Волинь: у Ковелі попрощалися з двома Героями Олексієм Хомічом та Олексієм Стахорським

«Сказав, що іде захищати свою Волинь, свою сім'ю. Був людиною світлої душі», - говорить про Олексія Стахорського дружина Вікторія. Олексій обожнював шестирічного синочка Любомира, який казав татові, що підросте і допоможе йому бити ворога на фронті. Позитивну, добру енергетику Льоші відчували й усі інші діти, вони дуже до нього горнулися. Відчували й тварини. Котики та песики знаходили прихисток біля Олексія на позиціях.

Хлопці будували плани на майбутнє, прагнули жити, дарувати любов і турботу своїм сім'ям. Були щасливими. Олексій Хоміч зустрів кохання в часі повномасштабного російського вторгнення, коли ніс службу на українсько-білоруському кордоні. Місцева дівчина Ліда допомагала військовим. Спалахнули почуття, адже кохання не зважає на війну. Пара стала на "рушничок щастя" 1 серпня минулого року, однак щастя обірвала війна.
Пішли захищати свою рідну Волинь: у Ковелі попрощалися з двома Героями Олексієм Хомічом та Олексієм Стахорським

7 років щасливого шлюбу з коханою дружиною Вікторією відміряла доля Олексію Стахорському. «Він – моя віддушина, а я — його», - так казала про їхні взаємини Вікторія. Воїн мріяв після війни збудувати будинок, займатись риболовлею, започаткувати бізнес. Любив життя і цінував усі його моменти.
Пішли захищати свою рідну Волинь: у Ковелі попрощалися з двома Героями Олексієм Хомічом та Олексієм Стахорським

Молодші сержанти Олексій Хоміч та Олексій Стахорський були нагороджені відзнаками командира 100 ОБрТрО «За оборону рідного краю». Олексій Хоміч також — почесним нагрудним знаком Головнокомандувача ЗСУ «Золотий Хрест».
Пішли захищати свою рідну Волинь: у Ковелі попрощалися з двома Героями Олексієм Хомічом та Олексієм Стахорським

"Висловлюю щирі співчуття рідним Олексія Хоміча: дружині, батькам, сестрі та донечкам. Прошу прийняти співчуття у зв'язку з непоправною втратою дружину, батьків, сина та брата Олексія Стахорського. Ковельчани провели Героїв в останню путь навколішках.
Вічна шана і пам’ять Захисникам України!" - наголосив Ігор Чайка.
Пішли захищати свою рідну Волинь: у Ковелі попрощалися з двома Героями Олексієм Хомічом та Олексієм Стахорським

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Пішли захищати свою рідну Волинь: у Ковелі попрощалися з двома Героями Олексієм Хомічом та Олексієм Стахорським
Пішли захищати свою рідну Волинь: у Ковелі попрощалися з двома Героями Олексієм Хомічом та Олексієм Стахорським
Пішли захищати свою рідну Волинь: у Ковелі попрощалися з двома Героями Олексієм Хомічом та Олексієм Стахорським

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зрадник із Харківщини заробив 15 років за ґратами і конфіскацію
Сьогодні, 17:35
Офіційно: створили перший на Волині академічний ліцей
Сьогодні, 17:16
Пішли захищати свою рідну Волинь: у Ковелі попрощалися з двома Героями Олексієм Хомічом та Олексієм Стахорським
Сьогодні, 17:00
«Сказав дружині, що їду у відрядження», - волинянин добровольцем пішов до війська
Сьогодні, 16:48
При призначенні пенсії враховуватимуть страховий стаж, одержаний в інших країнах
Сьогодні, 16:30
Схожі новини
На Донеччині загинув 39-річний Герой з Волині Андрій Сливка На Донеччині загинув 39-річний Герой з Волині Андрій Сливка
24 квітень, 16:00
Батькам загиблого Героя з Волині Михайла Лопушика вручили його державну нагороду Батькам загиблого Героя з Волині Михайла Лопушика вручили його державну нагороду
24 квітень, 11:52
Синам загиблого Героя з Луцька вручили державну нагороду батька Синам загиблого Героя з Луцька вручили державну нагороду батька
22 квітень, 13:13
Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Ігорем Клапіюком Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Ігорем Клапіюком
22 квітень, 12:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Голова суду на Дніпропетровщині погорів на хабарі $2,5 тисячі
Сьогодні, 18:14
 0
У Луцьку створили мурал, присвячений полоненим захисникам
Сьогодні, 17:51
 0
Зрадник із Харківщини заробив 15 років за ґратами і конфіскацію
Сьогодні, 17:35
 0
Офіційно: створили перший на Волині академічний ліцей
Сьогодні, 17:16
 0
Пішли захищати свою рідну Волинь: у Ковелі попрощалися з двома Героями Олексієм Хомічом та Олексієм Стахорським
Сьогодні, 17:00
 0
Медіа
відео
1/8