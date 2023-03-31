Чим займається волинянин Віталій Наливайко після вильоту з телешоу «МастерШеф»

Чим займається волинянин Віталій Наливайко після вильоту з телешоу «МастерШеф»
Ексучасник телешоу «МастерШеф», волинянин Віталій Наливайко після того, як залишив проєкт, повернувся додому – в село Велика Глуша, проте не надовго.

Вже через тиждень Віталій вирушив до Києва підкорювати столицю. Про це розповів волинський кухар «Француз» (саме таке прізвисько йому дали на телешоу), - пише «Конкурент».

Нагадаємо, минулої суботи, 20 квітня, стало відомо, що після битви «чорних фартухів» проєкт «МастерШеф» покинув Віталій Наливайко. На випробуванні кулінарів-аутсайдерів чекала кулінарна «Дженга», яку Віталій, на жаль, програв.
Чим займається волинянин Віталій Наливайко після вильоту з телешоу «МастерШеф»

Після зйомок кухар повернувся додому на Волинь, але усього на тиждень.
Чим займається волинянин Віталій Наливайко після вильоту з телешоу «МастерШеф»


«На тиждень приїхав додому відновитися. Найперше, про що я подумав вдома, це як повернутися в Київ (сміється, - ред.). Зараз я проживаю та працюю кухарем в Києві. Готую зараз все підряд, кухар-універсал…», – каже кулінар.

Ідею відкрити ресторан у рідному селі Віталій не полишає, а для реалізації своєї мрії зараз набирається досвіду.

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«Треба набратися досвіду, знань. Це не так просто відкрити. Треба назбирати грошей, дізнатися, як управляти цим всім, щоб було так, як має бути», - поділився думками Віталій.

Запитали ми і про особисте – чи знайшов волинський кухар дівчину, адже у 10-му випуску «МастерШефа», коли Віталій Наливайко святкував день народження, він зізнався що «його депресія хапає» і він хоче знайти дівчину.

«Не знайшов. Нема часу, якщо чесно. Але шанувальниць та підписниць в інстаграмі побільшало. Я навіть не очікував цього всього, що в мене така популярність буде. Думав, трохи спокійніше буде», - розповів «Француз».

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Теги: Волинь, Мастер-Шеф, Віталій Наливайко, Велика Глуша, шоу
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