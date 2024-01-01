Мріє відкрити у рідному селі на Волині свій ресторан: Віталій Наливайко покинув кулінарний проєкт «МастерШеф»

Віталій Наливайко покинув кулінарний проєкт «МастерШеф».



У суботу, 20 квітня, відбувся 11 випуск нового, 13 сезону програми, передає



Перше випробування дванадцятки почалося з коробок-загадок. Судді вирішили розділити кулінарів по парах, яким наказали розділити між собою вміст двох боксів: девайси, продукти, карти з назвами процесів та посуд. Зіркові шефи зробили так, щоб у парах опинилися аматори, які дружать, мають симпатію одне до одного або відчувають неприязнь. Усі умови конкурсу покажуть, чи зможуть кухарі максимально включити стратегічне мислення заради перемоги попри стосунки з колегою по коробках.



Віталій потрапив у пару з Олею. Суддя Ектор Хіменес-Браво поцікавився, чим сьогодні їх дивуватиме Віталій і зазначив, що всі останні його страви були «не дуже».



Волинянин приготував курку, мус з грибами і баклажаном та картоплю в су-віді. Проте судді Ектору не сподобалася страва Віталія і він зазначив, що у його страві було дуже багато помилок. Тому у цьому конкурсі Віталій отримав вже третій чорний фартух.



Судді запропонували аутсайдерам у чорному пограти в гастрономічну дженгу. Ця гра під час готування показала аматорам, чи володіють вони необхідними скілами. На дерев’яних цеглинках вежі були написані інгредієнти, які власники чорних фартухів по черзі виймали. Учасники мали зібрати продукти для страви в стилі комфорт-фуд, щоб здивувати суддів МастерШеф смаколиками, від яких тепло й затишно на душі. Віталій приготував тако без м'яса - з броколі, гуакамоле та з соусом. Суперникам Віталія не сподобалася ця страва, суддям також.



«Тако можна назвати комфортною їжею для мексиканців, але у вас це не тако. Замість насичених смаків тут броколі та авокадо, це надто прісно. Ба більше, я відчуваю повний дисонанс між тим, що ви заявляєте, що я бачу і що я куштую. До тако, в якому має поєднуватися свіжі, різ, кислі, гострі, я б сказав, нахабні смаки, вашій безхарактерній страві як до неба рачки», - сказав Ектор.



Врешті судді оголосили, що серед усіх страв від чорних халатів у випуску, страва Віталія була найгіршою і що саме він покидає шоу.



«Якби Віталік трошки більше постарався і розумніше підійшов до вибору продуктів, то поїхав би додому сьогодні Богдан. А так додому їде француз. Вранішньою конякою помчить на Волинь, на жаль», - сказала суперниця Віталія.



Віталій розповів, що хоче побудувати ресторан у рідному селі Велика Глуша Камінь-Каширської громади.



«Пам'ятаю вашу мрію і чекатиму запрошення в ресторан у селі Велика Глуша», - зазначив Ектор.



«Це для мене кулінарна школа, я дізнався дуже багато нових технік. Відкрию ресторан в своєму селі і покажу, що я недарма тут був і вчився. Є будівля, яку я хочу викупити, зробити ремонт і ресторан. Робити весілля, хрестини. Після війни відкриється диско-бар. Дівчата, якщо я вам подобаюся, пишіть мені в інстаграм», - додав Віталій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кухар з Камінь-Каширської громадипокинув кулінарний проєкт «МастерШеф».У суботу, 20 квітня, відбувся 11 випуск нового, 13 сезону програми, передає ВСН Перше випробування дванадцятки почалося з коробок-загадок. Судді вирішили розділити кулінарів по парах, яким наказали розділити між собою вміст двох боксів: девайси, продукти, карти з назвами процесів та посуд. Зіркові шефи зробили так, щоб у парах опинилися аматори, які дружать, мають симпатію одне до одного або відчувають неприязнь. Усі умови конкурсу покажуть, чи зможуть кухарі максимально включити стратегічне мислення заради перемоги попри стосунки з колегою по коробках.Віталій потрапив у пару з. Суддяпоцікавився, чим сьогодні їх дивуватиме Віталій і зазначив, що всі останні його страви були «не дуже».Волинянин приготував курку, мус з грибами і баклажаном та картоплю в су-віді. Проте судді Ектору не сподобалася страва Віталія і він зазначив, що у його страві було дуже багато помилок. Тому у цьому конкурсі Віталій отримав вже третій чорний фартух.Судді запропонували аутсайдерам у чорному пограти в гастрономічну дженгу. Ця гра під час готування показала аматорам, чи володіють вони необхідними скілами. На дерев’яних цеглинках вежі були написані інгредієнти, які власники чорних фартухів по черзі виймали. Учасники мали зібрати продукти для страви в стилі комфорт-фуд, щоб здивувати суддів МастерШеф смаколиками, від яких тепло й затишно на душі. Віталій приготував тако без м'яса - з броколі, гуакамоле та з соусом. Суперникам Віталія не сподобалася ця страва, суддям також.«Тако можна назвати комфортною їжею для мексиканців, але у вас це не тако. Замість насичених смаків тут броколі та авокадо, це надто прісно. Ба більше, я відчуваю повний дисонанс між тим, що ви заявляєте, що я бачу і що я куштую. До тако, в якому має поєднуватися свіжі, різ, кислі, гострі, я б сказав, нахабні смаки, вашій безхарактерній страві як до неба рачки», - сказав Ектор.Врешті судді оголосили, що серед усіх страв від чорних халатів у випуску, страва Віталія була найгіршою і що саме він покидає шоу.«Якби Віталік трошки більше постарався і розумніше підійшов до вибору продуктів, то поїхав би додому сьогодні Богдан. А так додому їде француз. Вранішньою конякою помчить на Волинь, на жаль», - сказала суперниця Віталія.Віталій розповів, що хоче побудувати ресторан у рідному селі Велика Глуша Камінь-Каширської громади.«Пам'ятаю вашу мрію і чекатиму запрошення в ресторан у селі Велика Глуша», - зазначив Ектор.«Це для мене кулінарна школа, я дізнався дуже багато нових технік. Відкрию ресторан в своєму селі і покажу, що я недарма тут був і вчився. Є будівля, яку я хочу викупити, зробити ремонт і ресторан. Робити весілля, хрестини. Після війни відкриється диско-бар. Дівчата, якщо я вам подобаюся, пишіть мені в інстаграм», - додав Віталій.

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