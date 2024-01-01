Два будинки та три ділянки: що ще у декларації Цуманського селищного голови Анатолія Дорошука

Анатолій Дорошук задекларував свої доходи та набуте майно за 2023 рік. Цікаво, що не так давно у власності посадовця з’явився житловий будинок та дві земельні ділянки, а загалом очільник громади нажив немалих майнових статків.



Декларацію Анатолій Дорошук подав до Єдиного державного реєстру 27 березня, передає



Минулого року на посаді очільника Цуманської територіальної громади йому вдалось заробити 420 415 гривень заробітної плати. В середньому ж, якщо підрахувати виходить, що за місяць йому нараховували близько 35 тисяч гривень. Зауважимо, що мова йде не тільки про посадовий оклад, а й про премії, надбавки та інші додаткові виплати.



Крім того, голова отримав також 61689 гривень пенсії.



Жодних грошових збережень ні на банківських рахунках, ні в готівці він не задекларував.



Анатолій Дорошук із 2007 року у спільній сумісній власності має житловий будинок в селищі Цумань, площа – 111 квадратних метрів. Власниками також є громадяни Юлія Анатоліївна Матюшко, Оксана Анатоліївна Ховайло та Василь Анатолійович Дорошук.



У 2015 році цуманський голова став власником земельної ділянки площею 1477 кв. м у Цумані.



А з 2020 року в Анатолія Дорошука є житловий будинок в селі Датинь Ковельського району. Площа житла не вказується, зате відома вартість об’єкту – 44 494 гривні. Тоді ж посадовець став власником двох земельних ділянок теж у селі Датинь, площами 2500 кв. м та 5631 кв. м.



ІЗ 2012 року голова Цуманської громади володіє автомобілем Renault Trafic, рік випуску 2005.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цуманський селищний головазадекларував свої доходи та набуте майно за 2023 рік. Цікаво, що не так давно у власності посадовця з’явився житловий будинок та дві земельні ділянки, а загалом очільник громади нажив немалих майнових статків.Декларацію Анатолій Дорошук подав до Єдиного державного реєстру 27 березня, передає "Конкурент" Минулого року на посаді очільника Цуманської територіальної громади йому вдалось заробити 420 415 гривень заробітної плати. В середньому ж, якщо підрахувати виходить, що за місяць йому нараховували близько 35 тисяч гривень. Зауважимо, що мова йде не тільки про посадовий оклад, а й про премії, надбавки та інші додаткові виплати.Крім того, голова отримав також 61689 гривень пенсії.Жодних грошових збережень ні на банківських рахунках, ні в готівці він не задекларував.Анатолій Дорошук із 2007 року у спільній сумісній власності має житловий будинок в селищі Цумань, площа – 111 квадратних метрів. Власниками також є громадянитаУ 2015 році цуманський голова став власником земельної ділянки площею 1477 кв. м у Цумані.А з 2020 року в Анатолія Дорошука є житловий будинок в селі Датинь Ковельського району. Площа житла не вказується, зате відома вартість об’єкту – 44 494 гривні. Тоді ж посадовець став власником двох земельних ділянок теж у селі Датинь, площами 2500 кв. м та 5631 кв. м.ІЗ 2012 року голова Цуманської громади володіє автомобілем Renault Trafic, рік випуску 2005.

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