«Район на район»: у центрі Луцька молодь з ножами влаштувала бійку

«Район на район»: у центрі Луцька молодь з ножами влаштувала бійку
У районі розважального центру «Промінь» чи не щовечора масово збирається молодь. Мешканці сусідніх будинків не в захваті, бо завжди шумно і гамірно.

Проте, ввечері у неділю, 21 квітня, люди були змушені викликати поліцію, аби перешкодити бійці з ножами, – пише ВСН.

Мешканці будинку 1а, що по вулиці Коновальця у Луцьку, повідомили поліції, що невдовзі розпочнеться масова сутичка «район на район».

«Близько 50 підлітків зібралися у дворі, мали з собою ножі і збиралися зʼясовувати стосунки. Ми зателефонували у поліцію», – розповіла лучанка Тетяна.

Побитися між собою підлітки таки встигли, проте обійшлося без серйозних травм. Правоохоронці втихомирили учасників дійства.

У поліції розповіли, що на місце бійки приїхали патрульні та встановили всіх осіб, які брали участь у сутичці.

«Постраждалі відмовилися писати заяви на тих, які їх побили. Вони між собою розібралися і все. Адмінматеріали на винуватців бійки не складалися», – сказали у поліції.

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Теги: бійка, хлопці, поліція
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Коментарі 1
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Перші результати російської кіношної пропаганди. Надивились "слово пацана" і моча в голову вдарила. Здається мені це лише перші квіточки, бо поліція обмежилась лише жуванням соплів.
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