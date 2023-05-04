«Район на район»: у центрі Луцька молодь з ножами влаштувала бійку





Проте, ввечері у неділю, 21 квітня, люди були змушені викликати поліцію, аби перешкодити бійці з ножами, – пише



Мешканці будинку 1а, що по вулиці Коновальця у Луцьку, повідомили поліції, що невдовзі розпочнеться масова сутичка «район на район».



«Близько 50 підлітків зібралися у дворі, мали з собою ножі і збиралися зʼясовувати стосунки. Ми зателефонували у поліцію», – розповіла лучанка Тетяна.



Побитися між собою підлітки таки встигли, проте обійшлося без серйозних травм. Правоохоронці втихомирили учасників дійства.



У поліції розповіли, що на місце бійки приїхали патрульні та встановили всіх осіб, які брали участь у сутичці.



«Постраждалі відмовилися писати заяви на тих, які їх побили. Вони між собою розібралися і все. Адмінматеріали на винуватців бійки не складалися», – сказали у поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У районі розважального центру «Промінь» чи не щовечора масово збирається молодь. Мешканці сусідніх будинків не в захваті, бо завжди шумно і гамірно.Проте, ввечері у неділю, 21 квітня, люди були змушені викликати поліцію, аби перешкодити бійці з ножами, – пише ВСН Мешканці будинку 1а, що по вулиці Коновальця у Луцьку, повідомили поліції, що невдовзі розпочнеться масова сутичка «район на район».«Близько 50 підлітків зібралися у дворі, мали з собою ножі і збиралися зʼясовувати стосунки. Ми зателефонували у поліцію», – розповіла лучанка Тетяна.Побитися між собою підлітки таки встигли, проте обійшлося без серйозних травм. Правоохоронці втихомирили учасників дійства.У поліції розповіли, що на місце бійки приїхали патрульні та встановили всіх осіб, які брали участь у сутичці.«Постраждалі відмовилися писати заяви на тих, які їх побили. Вони між собою розібралися і все. Адмінматеріали на винуватців бійки не складалися», – сказали у поліції.

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