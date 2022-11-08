Популярний заклад біля Луцька відмовив дружині загиблого Героя у проведенні поминального обіду

Олександра Гнатюка Іванні Цюх у проведенні поминального обіду у їхньому закладі.



Про це Іванна Цюх повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці і попросила надати розголосу цій ситуації, передає



«У середу, 17 квітня я подумала про те, що у суботу, 20 квітня буде річниця за моїм чоловіком. Між пацієнтами я почала обдзвонювати заклади близько Гаразджі, де похований мій чоловік. В одному закладі було все зайнято. Я зателефонувала в ресторанний комплекс «Жито», запитала у адміністратора, чи є можливість у суботу, 20 квітня з 13 до 15 зробити поминальний обід за чоловіком. Сказала кількість людей 25-27, вони сказали «без проблем» і попросили ввечері приїхати, узгодити меню», - розповіла дружина Героя у відео.



Нагадаємо, Герой Олександр Вікторович Гнатюк загинув 25 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Богданівка Донецької області захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.



Іванна розповіла, що приїхала у заклад з колегами, які стали свідками ситуації.



«Адміністратор Віталій не почув, виявляється, що це буде поминальний обід. Він був напідпитку. Я йому пояснила, що не треба пити на робочому місці і тоді зі слухом буде все добре. Ми спілкувалися з адміністратором, він сказав, що в них буде ще двоє хрестин і двоє день народжень на той час. Він показав, де ми маємо сидіти. І коли він вкотре почув слово «поминки», він дуже змінився. Він попросив на кілька хвилин відійти, дав мені лист, де були написані правила закладу. І сказав, що мусять мені відмовити, бо вони не проводять поминки. Я йому кажу, що я не прошу знижок, я просто хочу дві години провести час з рідними людьми для себе, для своєї сімʼї, для свого чоловіка, з його побратимами, які приїхали. Він каже «як ви це будете робити? Там ювілей, хрестини, а ви зі своїми поминками. Може, підете в бесідки»? При девʼятиградусній чи десятинрадусній температурі? Я запитала, де це в них прописано, бо в правилах такого немає. Натомість він нахабно відповів «це я так сказав. Я вам це озвучую». Реакція була неочікуваною навіть для мене. Я перейшла на зрозумілу йому мову і коли він зрозумів, яка популярність його чекає через цю нахабність, коли він побачив, що повставали усі свідки, які були у шоці, що таке відбувається на 10 рік війни і 2 роки повномасштабної, де хлопців повз везуть щодня «на щиті» тією дорогою. В нього риторика змінилася, купа пропозицій і таке інше. Ми пішли в інший заклад «Макіс» за 300 метрів від цього. Дівчатка нас заспокоїли, гарно прийняли, пообіцяли, що все буде добре і все добре зробили. Я їм дуже дякую» - зазначила Іванна Цюх.



За її словами, у сусідньому закладі їй розповіли, що це вже не перший випадок, коли людям відмовляють у проведенні поминок.



«Дівчата сказали таку річ «не ображайтеся, це не саме вас хотіли образити, в них так і є, така політика, люди часто до нас приходять, їм там відмовляють, вони плачуть, скаржаться і така ситуація». В мене не було сліз, в мене була лють. Хочу попросити всіх надати популярності цьому закладу і змінити їхню політику і щоб це було уроком для інших», - додала Іванна Цюх.



Своєю чергою, заклад «Жито» ситуацію, що склалася, не коментує ніяк. Натомість у соцмережах цього комплексу вони публікують пости про підготовку до Великодня та про передзамовлення Великодних кошиків.

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