Погода у Луцьку на понеділок, 22 квітня
21 квітень, 20:00
Протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 4° до 11°.
Народний прогноз погоди:
У давнину в цей день розпочинався вигін худоби в поле. У селян була традиція 22 квітня обходити джерела і проговорювати: "Підземна водиця, відкриваємо тобі шляхи зовнішні". Наші пращури помітили, що можна очікувати сухого літа, якщо до цього дня ще не встановилась стабільна тепла погода.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 4° до 11°.
Народний прогноз погоди:
У давнину в цей день розпочинався вигін худоби в поле. У селян була традиція 22 квітня обходити джерела і проговорювати: "Підземна водиця, відкриваємо тобі шляхи зовнішні". Наші пращури помітили, що можна очікувати сухого літа, якщо до цього дня ще не встановилась стабільна тепла погода.
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