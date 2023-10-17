У Латвії заборонять вивчати російську мову в школах як другу іноземну





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Латвійський уряд готується 23 квітня ухвалити заборону на вивчення російської мови як другої іноземної. Згідно з рішенням влади, з 2026/2027 навчального року школи повинні будуть поступово пропонувати учням як другу іноземну мову одну з офіційних мов Європейського союзу або країн-членів Європейської економічної зони, або іншу іноземну мову, але не російську.



Під час публічного обговорення заборони міністерство освіти Латвії отримало понад 300 заперечень від приватних осіб.



Основні причини невдоволення зводяться до того, що діти не повинні бути обмежені у вивченні рідної мови та повинні самі вирішувати, яку мову їм вивчати. Також наголошується, що відмова від російської мови неприпустима з політичних причин.



Додамо, що у Латвії першу іноземну мову вивчають у школах з першого класу. Другу іноземну мову починають вивчати з кінця початкової школи. Фактично у Латвії частіше обирали як другу іноземну російську, бо у школах не вистачає вчителів інших мов.



Литва, Латвія та Естонія - серед лідерів допомоги для України. Вони надали Україні військову, фінансову, гуманітарну допомогу та прийняли тисячі біженців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уряд Латвії готує рішення щодо обмежень російської мови у країні. Російську мову не будуть вивчати у латвійських школах як другу іноземну.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.Латвійський уряд готується 23 квітня ухвалити заборону на вивчення російської мови як другої іноземної. Згідно з рішенням влади, з 2026/2027 навчального року школи повинні будуть поступово пропонувати учням як другу іноземну мову одну з офіційних мов Європейського союзу або країн-членів Європейської економічної зони, або іншу іноземну мову, але не російську.Під час публічного обговорення заборони міністерство освіти Латвії отримало понад 300 заперечень від приватних осіб.Основні причини невдоволення зводяться до того, що діти не повинні бути обмежені у вивченні рідної мови та повинні самі вирішувати, яку мову їм вивчати. Також наголошується, що відмова від російської мови неприпустима з політичних причин.Додамо, що у Латвії першу іноземну мову вивчають у школах з першого класу. Другу іноземну мову починають вивчати з кінця початкової школи. Фактично у Латвії частіше обирали як другу іноземну російську, бо у школах не вистачає вчителів інших мов.Литва, Латвія та Естонія - серед лідерів допомоги для України. Вони надали Україні військову, фінансову, гуманітарну допомогу та прийняли тисячі біженців.

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