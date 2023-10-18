Чи зможе пил із Сахари дістатися до Волині: думка синоптика





Журналісти поцікавилися у Волинському обласному гідрометцентрі, чи загрожує волинянам пил із Сахари і коли його можна очікувати в області, - пише



За словами чергового синоптика Світлани Дриганюк, пил із Сахари таки може дістатися Волині на вихідних.



«Завтра в нас нас з північного заходу вітер, тому нічого не загрожує, а от впродовж вихідних: субота та неділя, то вітер буде з півдня. Якщо до того часу пил з Сахари буде переноситися, то на Волинь може і дійти», - пояснила спеціалістка.



Як акцентувала Світлана Дриганюк, на Волині може спостерігатися тьмяне небо у цей період. На ситуацію міг би вплинути дощ, але його не буде кілька днів.



«У нас не буде опадів: у п'ятницю, суботу, неділю та понеділок, то може бути небо ледь тьмяне, як у попередній раз. Хоча є сподівання, що, можливо, до вихідних трохи притихне те явище», - підсумувала вона.



До слова, як кажуть медики, пил із Сахари може мати певний вплив на здоров'я волинян, особливо у випадку значного забруднення повітря. Основні наслідки включають:



Проблеми з диханням: Пил із Сахари містить частки, які можуть подразнювати дихальні шляхи та спричиняти проблеми з диханням, особливо у людей з алергічними реакціями або захворюваннями дихальних шляхів.

Збільшення ризику захворювань: Високий рівень пилу в повітрі може збільшити ризик захворювань на легені, астму та інші захворювання дихальних шляхів.

Погіршення стану здоров'я: Постійний контакт з пилом із Сахари може призвести до загального погіршення стану здоров'я, втоми, головних болів та інших негативних наслідків.



Для захисту від впливу пилу із Сахари рекомендується:



Уникати вуличних прогулянок у періоди значного забруднення повітря.

Використовувати захисні маски або респіратори для запобігання вдиханню пилу.

Зберігати вікна закритими та використовувати повітряні очисники для зменшення впливу пилу в приміщеннях.

Звертайте увагу на погодні прогнози та рекомендації щодо якості повітря у вашому регіоні, щоб захистити своє здоров'я в умовах підвищеного ризику впливу пилу із Сахари.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Пил із Сахари у середу, 24 квітня, дістався території України. Чи прийде він на Волинь, це цікавить багатьох жителів області.Журналісти поцікавилися у Волинському обласному гідрометцентрі, чи загрожує волинянам пил із Сахари і коли його можна очікувати в області, - пише ВСН За словами чергового синоптика, пил із Сахари таки може дістатися Волині на вихідних.«Завтра в нас нас з північного заходу вітер, тому нічого не загрожує, а от впродовж вихідних: субота та неділя, то вітер буде з півдня. Якщо до того часу пил з Сахари буде переноситися, то на Волинь може і дійти», - пояснила спеціалістка.Як акцентувала Світлана Дриганюк, на Волині може спостерігатися тьмяне небо у цей період. На ситуацію міг би вплинути дощ, але його не буде кілька днів.«У нас не буде опадів: у п'ятницю, суботу, неділю та понеділок, то може бути небо ледь тьмяне, як у попередній раз. Хоча є сподівання, що, можливо, до вихідних трохи притихне те явище», - підсумувала вона.До слова, як кажуть медики, пил із Сахари може мати певний вплив на здоров'я волинян, особливо у випадку значного забруднення повітря. Основні наслідки включають:Пил із Сахари містить частки, які можуть подразнювати дихальні шляхи та спричиняти проблеми з диханням, особливо у людей з алергічними реакціями або захворюваннями дихальних шляхів.Високий рівень пилу в повітрі може збільшити ризик захворювань на легені, астму та інші захворювання дихальних шляхів.Постійний контакт з пилом із Сахари може призвести до загального погіршення стану здоров'я, втоми, головних болів та інших негативних наслідків.Уникати вуличних прогулянок у періоди значного забруднення повітря.Використовувати захисні маски або респіратори для запобігання вдиханню пилу.Зберігати вікна закритими та використовувати повітряні очисники для зменшення впливу пилу в приміщеннях.Звертайте увагу на погодні прогнози та рекомендації щодо якості повітря у вашому регіоні, щоб захистити своє здоров'я в умовах підвищеного ризику впливу пилу із Сахари.

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