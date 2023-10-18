Чи зможе пил із Сахари дістатися до Волині: думка синоптика

Чи зможе пил із Сахари дістатися до Волині: думка синоптика
Пил із Сахари у середу, 24 квітня, дістався території України. Чи прийде він на Волинь, це цікавить багатьох жителів області.

Журналісти поцікавилися у Волинському обласному гідрометцентрі, чи загрожує волинянам пил із Сахари і коли його можна очікувати в області, - пише ВСН.

За словами чергового синоптика Світлани Дриганюк, пил із Сахари таки може дістатися Волині на вихідних.

«Завтра в нас нас з північного заходу вітер, тому нічого не загрожує, а от впродовж вихідних: субота та неділя, то вітер буде з півдня. Якщо до того часу пил з Сахари буде переноситися, то на Волинь може і дійти», - пояснила спеціалістка.

Як акцентувала Світлана Дриганюк, на Волині може спостерігатися тьмяне небо у цей період. На ситуацію міг би вплинути дощ, але його не буде кілька днів.

«У нас не буде опадів: у п'ятницю, суботу, неділю та понеділок, то може бути небо ледь тьмяне, як у попередній раз. Хоча є сподівання, що, можливо, до вихідних трохи притихне те явище», - підсумувала вона.

До слова, як кажуть медики, пил із Сахари може мати певний вплив на здоров'я волинян, особливо у випадку значного забруднення повітря. Основні наслідки включають:

Проблеми з диханням: Пил із Сахари містить частки, які можуть подразнювати дихальні шляхи та спричиняти проблеми з диханням, особливо у людей з алергічними реакціями або захворюваннями дихальних шляхів.
Збільшення ризику захворювань: Високий рівень пилу в повітрі може збільшити ризик захворювань на легені, астму та інші захворювання дихальних шляхів.
Погіршення стану здоров'я: Постійний контакт з пилом із Сахари може призвести до загального погіршення стану здоров'я, втоми, головних болів та інших негативних наслідків.

Для захисту від впливу пилу із Сахари рекомендується:

Уникати вуличних прогулянок у періоди значного забруднення повітря.
Використовувати захисні маски або респіратори для запобігання вдиханню пилу.
Зберігати вікна закритими та використовувати повітряні очисники для зменшення впливу пилу в приміщеннях.
Звертайте увагу на погодні прогнози та рекомендації щодо якості повітря у вашому регіоні, щоб захистити своє здоров'я в умовах підвищеного ризику впливу пилу із Сахари.

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Теги: Волинь, Сахара, світ, погода, Україна
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