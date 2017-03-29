«Захотілося жити – взяв РПГ і почав стріляти», – волинський прикордонник про знищення техніки ворога. ВІДЕО

Волинський прикордонник з позивним «Лезо» воює на фронті з перших днів повномасштабного вторгнення у протитанковій заставі комендатури швидкого реагування Волинського прикордонного загону.



Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.



Прикордонник розповів про нещодавній ворожий штурм позицій українських захисників. Штурмували позиції танк та БМП ворога.



"Танк ми навіть не побачили зразу, потім побачили на відео. Побачили, що БМП їде на всіх парах, потім зупиняється від підриву міни і вже потім ми його добили із РПГ", - каже оборонець.



У момент штурму військовий не приховує - відчував страх: «Чи рефлекс спрацював, чи що. Захотілося жити – взяв РПГ і почав стріляти».



Після пострілу розслаблятися було ніколи, адже була ще піхота окупантів.



Коли штурм відбили, «Лезо» розповів, що відчував радість, що лишився живим.



Прикордонник мріє швидше вигнати російських окупантів з Батьківщини і повернутися додому, де його чекає сім'я та двійко діток.



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