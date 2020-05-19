У Луцьку підліток, якого на залізничному вагоні вдарило струмом, отримав опіки всього тіла
Сьогодні, 11:27
У Луцьку поліція з’ясовує обставини отримання тілесних ушкоджень підлітком.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Нещасний випадок трапився учора ввечері, 25 квітня, по вулиці Привокзальній.
Попередньо, 14-річний хлопець виліз на товарний вагон, схопився за лінію електропередач і отримав опіки всього тіла. Його у важкому стані госпіталізували у відділення реанімації.
Цей факт зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події, вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР. Триває перевірка.
Фото - ілюстративне.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Нещасний випадок трапився учора ввечері, 25 квітня, по вулиці Привокзальній.
Попередньо, 14-річний хлопець виліз на товарний вагон, схопився за лінію електропередач і отримав опіки всього тіла. Його у важкому стані госпіталізували у відділення реанімації.
Цей факт зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події, вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР. Триває перевірка.
Фото - ілюстративне.
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