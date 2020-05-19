У Луцьку підліток, якого на залізничному вагоні вдарило струмом, отримав опіки всього тіла





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Нещасний випадок трапився учора ввечері, 25 квітня, по вулиці Привокзальній.



Попередньо, 14-річний хлопець виліз на товарний вагон, схопився за лінію електропередач і отримав опіки всього тіла. Його у важкому стані госпіталізували у відділення реанімації.



Цей факт зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події, вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР. Триває перевірка.



Фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку поліція з’ясовує обставини отримання тілесних ушкоджень підлітком.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Нещасний випадок трапився учора ввечері, 25 квітня, по вулиці Привокзальній.Попередньо, 14-річний, схопився за лінію електропередач і отримав опіки всього тіла. Його у важкому стані госпіталізували у відділення реанімації.Цей факт зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події, вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР. Триває перевірка.Фото - ілюстративне.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію