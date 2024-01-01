Волинські бійці під Авдіївкою знищили 2 ворожі танки
Сьогодні, 13:39
Військовослужбовці волинської 100-ї окремої механізованої бригади продовжують знищувати ворогів на фронті.
Про це у телеграмі повідомив боєць 24 окремого штурмового батальйону «Айдар» Станіслав Бунятов (позивний «Осман»).
За словами, військові із 100-ї окремої механізованої бригади «дуже файно розбирає окупантів на Авдіївському напрямку».
Зокрема волинські бійці підбили два танки і знищили будівлю зі штурмовою групою російської армії.
Нагадаємо, 3 квітня 2023 року підрозділи волинської 100 бригади приступили до виконання бойових завдань на Лиманському напрямку.
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Про це у телеграмі повідомив боєць 24 окремого штурмового батальйону «Айдар» Станіслав Бунятов (позивний «Осман»).
За словами, військові із 100-ї окремої механізованої бригади «дуже файно розбирає окупантів на Авдіївському напрямку».
Зокрема волинські бійці підбили два танки і знищили будівлю зі штурмовою групою російської армії.
Нагадаємо, 3 квітня 2023 року підрозділи волинської 100 бригади приступили до виконання бойових завдань на Лиманському напрямку.
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