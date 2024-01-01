Волинські бійці під Авдіївкою знищили 2 ворожі танки





Про це у телеграмі повідомив боєць 24 окремого штурмового батальйону «Айдар» Станіслав Бунятов (позивний «Осман»).



За словами, військові із 100-ї окремої механізованої бригади «дуже файно розбирає окупантів на Авдіївському напрямку».



Зокрема волинські бійці підбили два танки і знищили будівлю зі штурмовою групою російської армії.



Нагадаємо, 3 квітня 2023 року підрозділи волинської 100 бригади приступили до виконання бойових завдань на Лиманському напрямку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовці волинської 100-ї окремої механізованої бригади продовжують знищувати ворогів на фронті.Про це у телеграмі повідомив боєць 24 окремого штурмового батальйону «Айдар»(позивний «Осман»).За словами, військові із 100-ї окремої механізованої бригади «дуже файно розбирає окупантів на Авдіївському напрямку».Зокрема волинські бійці підбили два танки і знищили будівлю зі штурмовою групою російської армії.Нагадаємо, 3 квітня 2023 рокуприступили до виконання бойових завдань на Лиманському напрямку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію