Осиротіли двоє дітей: поліг Герой Руслан Сулім із Волині

Вдруге за тиждень до Шацька на Волині надійшла страшна звістка про загибель захисника, який на полі бою боронив нашу державу від ворога з росії.Про це у фейсбуці повідомляє Шацька селищна рада.На Донеччині під час виконання бойового завдання поліг військовослужбовець із села Світязь(04.03.1981 р.н.)Воїн був мобілізований 14 вересня 2022 року, захищав Україну в складі військової частини А7028. Свій останній бій Руслан Сулім прийняв 30 квітня в Донецькій області.В Героя залишилися в Світязі дружина, двоє дітей, батьки.«Вічна і світла пам'ять захиснику, який віддав за Україну, її волю і незалежність найцінніше – своє життя. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям, побратимам загиблого», - зазначили у селищній раді.Про прибуття траурного кортежу і час похорону повідомлять додатково.