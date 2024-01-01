Осиротіли двоє дітей: поліг Герой Руслан Сулім із Волині

Осиротіли двоє дітей: поліг Герой Руслан Сулім із Волині
Вдруге за тиждень до Шацька на Волині надійшла страшна звістка про загибель захисника, який на полі бою боронив нашу державу від ворога з росії.

Про це у фейсбуці повідомляє Шацька селищна рада.

На Донеччині під час виконання бойового завдання поліг військовослужбовець із села Світязь Сулім Руслан Степанович (04.03.1981 р.н.)

Воїн був мобілізований 14 вересня 2022 року, захищав Україну в складі військової частини А7028. Свій останній бій Руслан Сулім прийняв 30 квітня в Донецькій області.
Осиротіли двоє дітей: поліг Герой Руслан Сулім із Волині

В Героя залишилися в Світязі дружина, двоє дітей, батьки.

«Вічна і світла пам'ять захиснику, який віддав за Україну, її волю і незалежність найцінніше – своє життя. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям, побратимам загиблого», - зазначили у селищній раді.

Про прибуття траурного кортежу і час похорону повідомлять додатково.


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Теги: загиблі, війна
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