Волинський воїн знайшов кохання на Донеччині

Нині волинська 100 окрема механізована бригада ЗСУ проходить найскладніше випробування на міцність за увесь час свого існування.Підрозділи «Сталевої Сотки» чинять, без жодного перебільшення,на нині найгарячішому напрямку фронту – Авдіївському, повідомляє військова частина у фейсбуці.Загальний результат бригади забезпечують тисячі військовослужбовців. Один з них – головний сержант третього взводу другої роти батальйону Луцького району панна псевдо «Джексон».На початок широкомасштабного вторгнення чоловік уже мав неабиякий досвід військової служби. У 2005-2006 роках відслужив «строчку». А у 2014-2015 – брав участь в АТО – Савур-Могила, Курахове, Мар’їнка…До речі саме тоді – 10 років тому – Євген зустрів на Донеччині своє кохання.Невдовзі донеччанкастала волинянкою. Пізніше на північний захід України перебралися тесть і теща Євгена.У сім’ї підростала старша донечка, а 14 січня 2022 на світ з’явилася молодша –«Похрестив – і в армію! А ще якраз 24 лютого у моєї дружини День народження. Мав серйозні вагання, чи купувати традиційний букет у день початку широкомасштабного вторгнення. Переконав друг, який сказав: «Жека, навіть не думай – купуй квіти і вітай дружину! Повір, колись ми відзначатимемо 24 лютого як День початку кінця орди!» – усміхаючись, розповідає «Джексон».До речі, Євген є головним носієм «вірусу» позитиву у своєму колективі. На його думку, найкращий спосіб витримати увесь драматизм війни – хоча б іноді знаходити привід усміхнутися.«Джексон» також стверджує, що навіть нинішні надскладні випробування, які випали на долю бригади, не змінили його прогнозів щодо закінчення війни: «Віру в Перемогу не похитнути. Бо вона ґрунтується на відчутті надійного плеча побратимів, на повазі до командирів, які не ховаються за нашими спинами, і – звісно – на величезному бажанні повернутися до своєї сім’ї…»