Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 2 травня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



Луцьк



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 23-25°.



Область



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 21-26°.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 2 травня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 23-25°.Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 21-26°.

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