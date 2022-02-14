Зеленський призначив нового очільника СБУ на Волині
Сьогодні, 21:27
Президент України Володимир Зеленський призначив нового начальника Управління Служби безпеки України у Волинській області.
Про це йдеться на сайті Президента України.
Так, згідно указу Президента України №264/2024, з посади начальника управління звільнили Миколу Лисенка. Іншим наказом Володимир Зеленський призначив нового очільника СБУ на Волині.
"Призначити Рудницького Івана Львовича начальником Управління Служби безпеки України у Волинській області", - йдеться в указі.
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Про це йдеться на сайті Президента України.
Так, згідно указу Президента України №264/2024, з посади начальника управління звільнили Миколу Лисенка. Іншим наказом Володимир Зеленський призначив нового очільника СБУ на Волині.
"Призначити Рудницького Івана Львовича начальником Управління Служби безпеки України у Волинській області", - йдеться в указі.
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