Зеленський призначив нового очільника СБУ на Волині





Про це йдеться на сайті Президента України.



Так, згідно указу Президента України №264/2024, з посади начальника управління звільнили Миколу Лисенка. Іншим наказом Володимир Зеленський призначив нового очільника СБУ на Волині.



"Призначити Рудницького Івана Львовича начальником Управління Служби безпеки України у Волинській області", - йдеться в указі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент України Володимир Зеленський призначив нового начальника Управління Служби безпеки України у Волинській області.Про це йдеться на сайті Президента України.Так, згідно указу Президента України №264/2024, з посади начальника управління звільнили Миколу Лисенка. Іншим наказом Володимир Зеленський призначив нового очільника СБУ на Волині."Призначити Рудницького Івана Львовича начальником Управління Служби безпеки України у Волинській області", - йдеться в указі.

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