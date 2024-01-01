Пішов з друзями до ТЦК в перший день «повномасштабки»: загинув воїн з Волині Віталій Лесик

Пішов з друзями до ТЦК в перший день «повномасштабки»: загинув воїн з Волині Віталій Лесик
Захищаючи Батківщину від російських загарбників загинув воїн з Волині Віталій Лесик.

Про це повідомили у Камінь-Каширській міській об'єднаній територіальній громаді.

Боронячи українську землю від рашиських нелюдів, трагічно загинув хоробрий військовослужбовець, житель села Бузаки – Лесик Віталій Вікторович, 1998 року народження.

Життя воїна завчасно обірвалося у Донецькій області 1 травня 2024 року. Неможливо знайти слова втіхи та розради у час страшної біди для родини. Камінь-Каширська міська рада сердечно співчуває рідним людям бійця. Сил витримки і терпіння всім вам.

Деталі прибуття скорботного кортежу із загиблим Захисником повідомимо додатково.

Раніше ми писали про Віталія Лесика та його друзів, які були серед перших добровольців, які взяли до рук зброю після повномасштабного вторгнення. П’ятеро друзів-сусідів із села Бузаки — Віталій Лесик, Віктор Остапук, Андрій Шворак та брати Дмитро і Андрій Мальчуки найняли мікроавтобус і всі разом подалися до Каменя-Каширського для отримання розпоряджень у терцентрі комплектування в перший день повномасштабного вторгнення.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

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Теги: Віталій Лесик, війна, загибель, 100 ОМБР
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