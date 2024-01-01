Пішов з друзями до ТЦК в перший день «повномасштабки»: загинув воїн з Волині Віталій Лесик

Захищаючи Батківщину від російських загарбників загинув воїн з ВолиніПро це повідомили у Камінь-Каширській міській об'єднаній територіальній громаді.Боронячи українську землю від рашиських нелюдів, трагічно загинув хоробрий військовослужбовець, житель села Бузаки – Лесик Віталій Вікторович, 1998 року народження.Життя воїна завчасно обірвалося у Донецькій області 1 травня 2024 року. Неможливо знайти слова втіхи та розради у час страшної біди для родини. Камінь-Каширська міська рада сердечно співчуває рідним людям бійця. Сил витримки і терпіння всім вам.Деталі прибуття скорботного кортежу із загиблим Захисником повідомимо додатково.Раніше ми писали про Віталія Лесика та його друзів, які. П’ятеро друзів-сусідів із села Бузаки —та братинайняли мікроавтобус і всі разом подалися до Каменя-Каширського для отримання розпоряджень у терцентрі комплектування в перший день повномасштабного вторгнення.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.