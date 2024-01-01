Умєров: керівництво ЗСУ змінюють

Умєров: керівництво ЗСУ змінюють
Сьогодні, 8 лютого, було ухвалено рішення про необхідність зміни керівництва Збройних Сил України.

Про це у фейсбуці повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Він зазначив, що генералу Валерію Залужному випало одне з найскладніших завдань – керувати Збройними Силами України під час Великої Війни з росією.

«Збройні Сили України разом з усім Народом нашої країни продемонстрували всьому світові, що Україна – буде боротись за своє та за своїх, незважаючи на те, з яким ворогом має справу. Наші воїни відбили навалу агресора, захистили нашу державність, і продовжують щодня захищати нашу незалежність», - йдеться у повідомленні.

Але війна не залишається однаковою. Війна змінюється та вимагає змін. Бойові дії 2022, 2023 та 2024 – це три різні реальності.

«2024 принесе нові зміни, до яких мусимо бути готові. Потрібні нові підходи, нові стратегії. Сьогодні було ухвалено рішення про необхідність зміни керівництва Збройних Сил України. Щиро вдячний Валерію Федоровичу за всі досягнення та перемоги. Слава Україні», - написав глава оборонного відомства.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна, ЗСУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині водій рейсового автобуса відмовився везти військових: що каже перевізник
Як волинські виробники-експортери «вижили» під час блокування польсько-українського кордону
У Локачах підтоплює городи та будинки: мешканці звинувачують місцеву рибальську спілку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Президент призначив нового головнокомандувача ЗСУ
Сьогодні, 18:51
У Європарламенті кажуть, що €50 мільярдів для України – замало
Сьогодні, 18:39
Умєров: керівництво ЗСУ змінюють
Сьогодні, 18:34
П’яту дитину волинянка народила в кареті швидкої
Сьогодні, 18:22
Інтригу розвіяно: результат особистої зустрічі Зеленського і Залужного
Сьогодні, 18:07
Схожі новини
ЗСУ біля Авдіївки спалили ворожий гелікоптер Ка-52 разом із екіпажем ЗСУ біля Авдіївки спалили ворожий гелікоптер Ка-52 разом із екіпажем
Сьогодні, 13:06
МВС поділилося неймовірною історією порятунку воїна МВС поділилося неймовірною історією порятунку воїна
05 лютий, 11:41
У важкому бою на Сумщині тероборона знищила російських диверсантів У важкому бою на Сумщині тероборона знищила російських диверсантів
04 лютий, 11:20
З’явилося відео, як добровольці з батальйону «Волинь» нищать загарбників З’явилося відео, як добровольці з батальйону «Волинь» нищать загарбників
04 лютий, 10:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 лютого
Сьогодні, 20:00
 0
НАБУ склало рейтинг хабарів року. ТОП-5
Сьогодні, 19:17
 0
Волинського бізнесмена судитимуть за підпільні рідини для електронних сигарет
Сьогодні, 18:56
 0
Президент призначив нового головнокомандувача ЗСУ
Сьогодні, 18:51
 0
У Європарламенті кажуть, що €50 мільярдів для України – замало
Сьогодні, 18:39
 0
Медіа
відео
1/8