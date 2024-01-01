Ексклюзив від волинських воїнів: відео знищення ворожого «Граду»

Ексклюзив від волинських воїнів: відео знищення ворожого «Граду»
Військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого продовжують знищувати окупантів.

Про це військова частина повідомила у телеграмі.

Військові опублікували ексклюзивні кадри знищення Князівськими воїнами ворожої РСЗВ БМ-21 «Град» з боєкомплектом.

«На це, справді, можна дивитися вічно!» - додали у 14-й ОМБР.


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Теги: 14 бригада, Володимир, наближають перемогу
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