Ексклюзив від волинських воїнів: відео знищення ворожого «Граду»

продовжують знищувати окупантів.



Про це військова частина повідомила у телеграмі.



Військові опублікували ексклюзивні кадри знищення Князівськими воїнами ворожої РСЗВ БМ-21 «Град» з боєкомплектом.



«На це, справді, можна дивитися вічно!» - додали у 14-й ОМБР.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа ВеликогоПро це військова частина повідомила у телеграмі.Військові опублікували ексклюзивні кадри знищення Князівськими воїнами ворожої РСЗВ БМ-21 «Град» з боєкомплектом.«На це, справді, можна дивитися вічно!» - додали у 14-й ОМБР.

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