Новий український корвет вийшов на ходові випробування у Туреччині
Сьогодні, 14:00
Український корвет "Гетьман Іван Мазепа", який будується у Туреччині, вийшов на перші ходові випробування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецького оглядача Enes Balcı у Twitter (Х).
На фото видно, що корвет уже озброєний 76-міліметровою корабельною артилерійською установкою Super Rapid італійської компанії OTO Melara.
На носі корабля, ймовірно, може знаходитися морський зенітно-ракетний комплекс VL MICA. На зображеннях опублікованих у мережі, помітно його кришку.
Також на українському корветі встановлена морська версія турецької 35-мм зенітної установки Korkut над гелікоптерним ангаром. На лівому та правому бортах встановлені 12,7-міліметрові дистанційно керовані установки STAMP.
Крім того, можна помітити типові для кораблів проєкту Ada радар системи управління вогнем Thales Sting EO MK2, систему супутникового зв’язку від Aselsan, систему радіоелектронної боротьби ARES-2N та систему постановки дипольних перешкод Mk 36 SRBOC.
Аналітики допускають, що корвет може бути озброєний торпедами Murene 90 Impact і протикорабельними ракетами Harpoon.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецького оглядача Enes Balcı у Twitter (Х).
На фото видно, що корвет уже озброєний 76-міліметровою корабельною артилерійською установкою Super Rapid італійської компанії OTO Melara.
На носі корабля, ймовірно, може знаходитися морський зенітно-ракетний комплекс VL MICA. На зображеннях опублікованих у мережі, помітно його кришку.
Також на українському корветі встановлена морська версія турецької 35-мм зенітної установки Korkut над гелікоптерним ангаром. На лівому та правому бортах встановлені 12,7-міліметрові дистанційно керовані установки STAMP.
Крім того, можна помітити типові для кораблів проєкту Ada радар системи управління вогнем Thales Sting EO MK2, систему супутникового зв’язку від Aselsan, систему радіоелектронної боротьби ARES-2N та систему постановки дипольних перешкод Mk 36 SRBOC.
Аналітики допускають, що корвет може бути озброєний торпедами Murene 90 Impact і протикорабельними ракетами Harpoon.
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