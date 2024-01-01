На Волині завтра прощатимуться з Героєм Андрієм Фесенком

полеглому на війні земляку Андрію Фесенку.



Про це у фейсбуці повідомила Горохівська міськрада.



Завтра, 31 травня, об 11:00 біля Символічного Хреста громада схилить голови перед мужнім сином нашої країни Андрієм Фесенком.



Опісля траурний кортеж через центральну площу попрямує в село Пірванче, де і поховають Героя.



«Просимо горохівчан прийти і віддати шану Герою, який віддав життя за Україну!» - зазначили у міськраді.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мешканці волинського міста Горохів завтра, 31 травня, віддадуть останню шануземлякуПро це у фейсбуці повідомила Горохівська міськрада.Завтра, 31 травня, об 11:00 біля Символічного Хреста громада схилить голови перед мужнім сином нашої країни Андрієм Фесенком.Опісля траурний кортеж через центральну площу попрямує в село Пірванче, де і поховають Героя.«Просимо горохівчан прийти і віддати шану Герою, який віддав життя за Україну!» - зазначили у міськраді.

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