На Волині завтра прощатимуться з Героєм Андрієм Фесенком
Сьогодні, 13:25
Мешканці волинського міста Горохів завтра, 31 травня, віддадуть останню шану полеглому на війні земляку Андрію Фесенку.
Про це у фейсбуці повідомила Горохівська міськрада.
Завтра, 31 травня, об 11:00 біля Символічного Хреста громада схилить голови перед мужнім сином нашої країни Андрієм Фесенком.
Опісля траурний кортеж через центральну площу попрямує в село Пірванче, де і поховають Героя.
«Просимо горохівчан прийти і віддати шану Герою, який віддав життя за Україну!» - зазначили у міськраді.
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Про це у фейсбуці повідомила Горохівська міськрада.
Завтра, 31 травня, об 11:00 біля Символічного Хреста громада схилить голови перед мужнім сином нашої країни Андрієм Фесенком.
Опісля траурний кортеж через центральну площу попрямує в село Пірванче, де і поховають Героя.
«Просимо горохівчан прийти і віддати шану Герою, який віддав життя за Україну!» - зазначили у міськраді.
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