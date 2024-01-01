На Волині завтра прощатимуться з Героєм Андрієм Фесенком

На Волині завтра прощатимуться з Героєм Андрієм Фесенком
Мешканці волинського міста Горохів завтра, 31 травня, віддадуть останню шану полеглому на війні земляку Андрію Фесенку.

Про це у фейсбуці повідомила Горохівська міськрада.

Завтра, 31 травня, об 11:00 біля Символічного Хреста громада схилить голови перед мужнім сином нашої країни Андрієм Фесенком.

Опісля траурний кортеж через центральну площу попрямує в село Пірванче, де і поховають Героя.

«Просимо горохівчан прийти і віддати шану Герою, який віддав життя за Україну!» - зазначили у міськраді.

На Волині завтра прощатимуться з Героєм Андрієм Фесенком

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Теги: загиблі, війна
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