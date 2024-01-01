На Луганщині обірвалося життя волинського військового Андрія Фесенка
Сьогодні, 15:30
До Горохова на Волині надійшла сумна звістка про загибель на війні краянина Андрія Фесенка.
Про це у фейсбуці повідомила Горохівська міськрада.
«Страшна війна продовжує вести свій кривавий лік. Вона ламає людські долі та приносить з собою лише горе», - повідомили у міськраді.
Фесенко Андрій Миколайович, 47-річний житель м.Горохів, старший стрілець–оператор штурмового батальйону, вірний військовій присязі, захищаючи країну від ворога, загинув у Луганській області 13 травня 2024 року.
«Висловлюємо щире та глибоке співчуття родині та близьким військового. Низький доземний уклін захиснику!» - йдеться у повідомленні.
Про зустріч Героя та чин похорону повідомлять додатково.
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Про це у фейсбуці повідомила Горохівська міськрада.
«Страшна війна продовжує вести свій кривавий лік. Вона ламає людські долі та приносить з собою лише горе», - повідомили у міськраді.
Фесенко Андрій Миколайович, 47-річний житель м.Горохів, старший стрілець–оператор штурмового батальйону, вірний військовій присязі, захищаючи країну від ворога, загинув у Луганській області 13 травня 2024 року.
«Висловлюємо щире та глибоке співчуття родині та близьким військового. Низький доземний уклін захиснику!» - йдеться у повідомленні.
Про зустріч Героя та чин похорону повідомлять додатково.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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