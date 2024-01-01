На Луганщині обірвалося життя волинського військового Андрія Фесенка

На Луганщині обірвалося життя волинського військового Андрія Фесенка
До Горохова на Волині надійшла сумна звістка про загибель на війні краянина Андрія Фесенка.

Про це у фейсбуці повідомила Горохівська міськрада.

«Страшна війна продовжує вести свій кривавий лік. Вона ламає людські долі та приносить з собою лише горе», - повідомили у міськраді.

Фесенко Андрій Миколайович, 47-річний житель м.Горохів, старший стрілець–оператор штурмового батальйону, вірний військовій присязі, захищаючи країну від ворога, загинув у Луганській області 13 травня 2024 року.

«Висловлюємо щире та глибоке співчуття родині та близьким військового. Низький доземний уклін захиснику!» - йдеться у повідомленні.

Про зустріч Героя та чин похорону повідомлять додатково.
На Луганщині обірвалося життя волинського військового Андрія Фесенка

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Теги: загиблі, війна
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