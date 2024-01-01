На Луганщині обірвалося життя волинського військового Андрія Фесенка

До Горохова на Волині надійшла сумна звістка про загибель на війні краянинаПро це у фейсбуці повідомила Горохівська міськрада.«Страшна війна продовжує вести свій кривавий лік. Вона ламає людські долі та приносить з собою лише горе», - повідомили у міськраді.Фесенко Андрій Миколайович, 47-річний житель м.Горохів, старший стрілець–оператор штурмового батальйону, вірний військовій присязі, захищаючи країну від ворога, загинув у Луганській області 13 травня 2024 року.«Висловлюємо щире та глибоке співчуття родині та близьким військового. Низький доземний уклін захиснику!» - йдеться у повідомленні.Про зустріч Героя та чин похорону повідомлять додатково.