Підробив водійські права: на Волині перед судом постане кіберполіцейський

Підробив водійські права: на Волині перед судом постане кіберполіцейський
Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення інспектором відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Департаменту кіберполіції НПУ зловживання впливом, шахрайства, підроблення документа та його збуту, а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом .

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Слідство встановило, що у грудні 2023 року поліцейський пообіцяв жителю Миколаєва за 19 000 гривень вирішити на Волині питання про одержання ним посвідчення водія категорій «С1», «ВЕ» та «С1Е».

Вирішив він його просто – залучив спільників (матеріали щодо них виділені в окреме провадження) та підробив.

Гроші, одержані за «послугу», правоохоронець витратив на власні потреби.
Підробив водійські права: на Волині перед судом постане кіберполіцейський

Із лав поліції обвинувачений звільнений.
Підробив водійські права: на Волині перед судом постане кіберполіцейський



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Теги: водійські права, поліцейський, прокуратура, Волинь
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