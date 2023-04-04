Підробив водійські права: на Волині перед судом постане кіберполіцейський

Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення інспектором відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Департаменту кіберполіції НПУ зловживання впливом, шахрайства, підроблення документа та його збуту, а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом .Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Слідство встановило, що у грудні 2023 року поліцейський пообіцяв жителю Миколаєва за 19 000 гривень вирішити на Волині питання про одержання ним посвідчення водія категорій «С1», «ВЕ» та «С1Е».Вирішив він його просто – залучив спільників (матеріали щодо них виділені в окреме провадження) та підробив.Гроші, одержані за «послугу», правоохоронець витратив на власні потреби.Із лав поліції обвинувачений звільнений.