У Луцькому районі розпочали ремонт 36-метрового мосту

У Луцькому районі розпочали ремонт 36-метрового мосту
У селі Красноволя Луцького району розпочали ремонт мосту. Він розташований на автодорозі Т-18-02 /М-07/ – Маюничі – Велика Осниця – Красноволя – Колки – /Р-14/ – Копилля – Рожище – Торчин – Шклинь – /Н-17/.

Про це у фейсбуці повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Це залізобетонний міст через річку Кормин, завдовжки 36 метрів. Він був побудований ще у 1978 році і відтоді не ремонтувався. За довгий час експлуатації міст зазнав серйозних руйнувань. Для безпечного та безперебійного проїзду автошляхом та запобіганню аварійних ситуацій розпочали відновлення споруди.
У Луцькому районі розпочали ремонт 36-метрового мосту

Що планують зробити:

- відремонтувати опори;
- влаштувати монолітну залізобетонну накладну плиту прогонової будови, гідроізоляцію та деформаційні шви;
- відновити тротуарні консолі;
- наростити монолітне парапетне огородження;
- відновити дорожнє покриття і нанести дорожню розмітку;
- провести відновлення та захист конструкцій мосту;
- встановити металеве бар’єрне та перильне огородження.

Наразі тривають підготовчі й демонтажні роботи на правій частині мосту.
У Луцькому районі розпочали ремонт 36-метрового мосту

Рух транспорту в обох напрямках організовано лівою смугою шляху, тож водіям радять уважно стежити за дорожніми знаками на ділянці ремонту.

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Теги: ремонт, дороги
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