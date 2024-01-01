У Луцькому районі розпочали ремонт 36-метрового мосту

У селі Красноволя Луцького району розпочали ремонт мосту. Він розташований на автодорозі Т-18-02 /М-07/ – Маюничі – Велика Осниця – Красноволя – Колки – /Р-14/ – Копилля – Рожище – Торчин – Шклинь – /Н-17/.Про це у фейсбуці повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.Це залізобетонний міст через річку Кормин, завдовжки 36 метрів. Він був побудований ще у 1978 році і відтоді не ремонтувався. За довгий час експлуатації міст зазнав серйозних руйнувань. Для безпечного та безперебійного проїзду автошляхом та запобіганню аварійних ситуацій розпочали відновлення споруди.Що планують зробити:- відремонтувати опори;- влаштувати монолітну залізобетонну накладну плиту прогонової будови, гідроізоляцію та деформаційні шви;- відновити тротуарні консолі;- наростити монолітне парапетне огородження;- відновити дорожнє покриття і нанести дорожню розмітку;- провести відновлення та захист конструкцій мосту;- встановити металеве бар’єрне та перильне огородження.Наразі тривають підготовчі й демонтажні роботи на правій частині мосту.Рух транспорту в обох напрямках організовано лівою смугою шляху, тож водіям радять уважно стежити за дорожніми знаками на ділянці ремонту.