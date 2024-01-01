38-річний волинянин побив та пограбував пенсіонерку, відвіз її до водойми, де залишив помирати

Поліцейські затримали зловмисника, який напав на пенсіонерку й завдав їй смертельних ушкоджень.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Трапилось це в лютому 2024 року: тоді до поліції звернулися мешканці Ковельського району та повідомили про зникнення 79-річної жительки села Новий Мосир. Жінка жила сама, тому достеменно родичі не знали, куди вона пішла, та припустили, що та поїхала з дому у невідомому напрямку велосипедом. Поліцейські оперативно розпочали пошуки зниклої, однак вони результатів не дали. Лише в квітні місцеві мешканці поблизу водойми виявили тіло жінки. На ньому були тілесні ушкодження, а до ніг – прив’язані цеглини.Поліцейські опрацювали значний масив інформації, зібрали речові докази й слідову інформацію і в помешканні жінки, і біля місця виявлення тіла, опитали мешканців села й вийшли на слід ймовірного злочинця.Ним виявився 38-річний мешканець цього ж населеного пункту. Чоловік був неодноразово судимий за скоєння майнових злочинів. Як виявилося, 20 лютого фігурант скоїв напад на пенсіонерку, завдав їй декілька ударів та заволодів майном. Аби приховати сліди злочину, жінку він вивіз до водойми, де залишив помирати.Зловмисника розшукали та затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час затримання він чинив опір працівникам поліції та заподіяв одному із правоохоронців тілесні ушкодження.Порушнику вже оголосили про підозри за ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження), 187 (Розбій), 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та 342 (Опір працівникові правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. Наразі досудове розслідування триває.