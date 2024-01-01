Луцька важкоатлетка стала чемпіонкою світу

Оксана Мотрунчик здобула "золото" на Чемпіонаті світу в категорії "жим лежачи".



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Спортсменка змагалася у своїй ваговій категорії до 47 кілограмів, повідомив її тренер Олег Хом'як. "Оксана Мотрунчик чітко відпрацювала на всі три спроби й зафіксувала 120 кг", — зазначив він.



Чемпіонат світу з жиму лежачи відбувся у місті Остін, в Сполучених Штатах Америки. У змаганнях взяли участь спортсмени з 27 країн світу.



Довідково:



Оксана Мотрунчик за підсумками 2023 року увійшла до пʼятірки кращих спортсменок Волинської області з неолімпійських видів спорту. Вона є багаторазовою чемпіонкою Європи та світу з "жиму лежачи".



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