Луцька важкоатлетка стала чемпіонкою світу

Луцька важкоатлетка стала чемпіонкою світу
Важкоатлетка з Луцька Оксана Мотрунчик здобула "золото" на Чемпіонаті світу в категорії "жим лежачи".

Про це пише Суспільне.

Спортсменка змагалася у своїй ваговій категорії до 47 кілограмів, повідомив її тренер Олег Хом'як. "Оксана Мотрунчик чітко відпрацювала на всі три спроби й зафіксувала 120 кг", — зазначив він.
Луцька важкоатлетка стала чемпіонкою світу

Чемпіонат світу з жиму лежачи відбувся у місті Остін, в Сполучених Штатах Америки. У змаганнях взяли участь спортсмени з 27 країн світу.

Довідково:

Оксана Мотрунчик за підсумками 2023 року увійшла до пʼятірки кращих спортсменок Волинської області з неолімпійських видів спорту. Вона є багаторазовою чемпіонкою Європи та світу з "жиму лежачи".

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Теги: спорт, Волинь
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