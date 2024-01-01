Волиняни навколішки прощалися із Героєм Ігорем Чаком

Волиняни навколішки прощалися із Героєм Ігорем Чаком
У селищі Шацьк на Волині сьогодні, 29 травня, попрощалися із полеглим воїном Ігорем Чаком.

Про це у фейсбуці повідомила Шацька селищна рада.

Сьогодні шачани зустріли навколішки загиблого Героя Ігоря Чака.

Чин похорону провело духовенство Шацького благочиння.



Воїн був мобілізований 26 лютого 2022 року, боронив Україну в складі військової частини А 4667, мав звання головного сержанта.

Свій останній бій захисник прийняв 25 травня: внаслідок підриву на мінно-вибуховому пристрої ворога отримав смертельні поранення.

В загиблого залишилися дружина, дві доньки, мама, брати.

Волиняни навколішки прощалися із Героєм Ігорем Чаком


Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна.

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Теги: загиблі, війна
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