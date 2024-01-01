Волиняни навколішки прощалися із Героєм Ігорем Чаком

Ігорем Чаком.



Про це у фейсбуці повідомила Шацька селищна рада.



Сьогодні шачани зустріли навколішки загиблого Героя Ігоря Чака.



Чин похорону провело духовенство Шацького благочиння.







Воїн був мобілізований 26 лютого 2022 року, боронив Україну в складі військової частини А 4667, мав звання головного сержанта.



Свій останній бій захисник прийняв 25 травня: внаслідок підриву на мінно-вибуховому пристрої ворога отримав смертельні поранення.



В загиблого залишилися дружина, дві доньки, мама, брати.







Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селищі Шацьк на Волині сьогодні, 29 травня, попрощалися із полеглим воїномПро це у фейсбуці повідомила Шацька селищна рада.Сьогодні шачани зустріли навколішки загиблого Героя Ігоря Чака.Чин похорону провело духовенство Шацького благочиння.Воїн був мобілізований 26 лютого 2022 року, боронив Україну в складі військової частини А 4667, мав звання головного сержанта.Свійзахисник прийняв 25 травня: внаслідок підриву на мінно-вибуховому пристрої ворога отримав смертельні поранення.В загиблого залишилися дружина, дві доньки, мама, брати.Колективвисловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна.

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