На війні загинув головний сержант з Волині Ігор Чак
Сьогодні, 16:57
Знову біль…Знову сльози і люта ненависть до ворога… На війні з рашистами загинув військовослужбовець Чак Ігор Петрович із Шацька.
Про це повідомили у Шацькій селищній раді.
Воїн був мобілізований 26 лютого 2022 року, боронив Україну в складі військової частини А 4667, мав звання головного сержанта.
Свій останній бій захисник прийняв 25 травня: внаслідок підриву на мінно-вибуховому пристрої ворога отримав смертельні поранення.
В загиблого залишилися дружина, дві доньки, мама, брати.
Про прибуття траурного кортежу з тілом Героя і час похорону повідомлять додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
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Про це повідомили у Шацькій селищній раді.
Воїн був мобілізований 26 лютого 2022 року, боронив Україну в складі військової частини А 4667, мав звання головного сержанта.
Свій останній бій захисник прийняв 25 травня: внаслідок підриву на мінно-вибуховому пристрої ворога отримав смертельні поранення.
В загиблого залишилися дружина, дві доньки, мама, брати.
Про прибуття траурного кортежу з тілом Героя і час похорону повідомлять додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
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