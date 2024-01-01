На війні загинув головний сержант з Волині Ігор Чак

На війні загинув головний сержант з Волині Ігор Чак
Знову біль…Знову сльози і люта ненависть до ворога… На війні з рашистами загинув військовослужбовець Чак Ігор Петрович із Шацька.

Про це повідомили у Шацькій селищній раді.

Воїн був мобілізований 26 лютого 2022 року, боронив Україну в складі військової частини А 4667, мав звання головного сержанта.

Свій останній бій захисник прийняв 25 травня: внаслідок підриву на мінно-вибуховому пристрої ворога отримав смертельні поранення.

В загиблого залишилися дружина, дві доньки, мама, брати.

Про прибуття траурного кортежу з тілом Героя і час похорону повідомлять додатково.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

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Теги: війна, загибель, смерть, Ігор Чак, Шацьк
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