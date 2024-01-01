На війні загинув головний сержант з Волині Ігор Чак

Чак Ігор Петрович із Шацька.



Про це повідомили у Шацькій селищній раді.



Воїн був мобілізований 26 лютого 2022 року, боронив Україну в складі військової частини А 4667, мав звання головного сержанта.



Свій останній бій захисник прийняв 25 травня: внаслідок підриву на мінно-вибуховому пристрої ворога отримав смертельні поранення.



В загиблого залишилися дружина, дві доньки, мама, брати.



Про прибуття траурного кортежу з тілом Героя і час похорону повідомлять додатково.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Знову біль…Знову сльози і люта ненависть до ворога… На війні з рашистами загинув військовослужбовецьіз Шацька.Про це повідомили у Шацькій селищній раді.Воїн був мобілізований 26 лютого 2022 року, боронив Україну в складі військової частини А 4667, мав звання головного сержанта.Свій останній бій захисник прийняв 25 травня: внаслідок підриву на мінно-вибуховому пристрої ворога отримав смертельні поранення.В загиблого залишилися дружина, дві доньки, мама, брати.Про прибуття траурного кортежу з тілом Героя і час похорону повідомлять додатково.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

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