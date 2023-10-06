Зросла кількість жертв обстрілу «Епіцентру» в Харкові

Зросла кількість жертв обстрілу «Епіцентру» в Харкові
Кількість загиблих унаслідок російського удару, завданого 25 травня по будівельному гіпермаркету Епіцентр у Харкові, зросла до 15.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram в неділю, 26 травня, - пише Кореспондент.

"Кількість загиблих унаслідок удару по Епіцентру зросла до 15 осіб", - написав він.

Раніше повідомлялося про 14 загиблих. Перед тим була інформація про 43 поранених, 16 осіб тоді вважалися безвісти зниклими.

Нагадаємо, 25 травня російські агресори завдали ударів двома КАБами по Епіцентру в Харкові. В цей момент у будівлі перебувало понад 200 людей. Протягом дня кількість жертв зростала. Пізніше було оприлюднено відео російської атаки.
У той же день росіяни завдали нові удари по Харкову. Повітряна тривога у місті тривала понад 12 годин поспіль.

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Теги: Харків, Епіцентр, обстріл, жертви
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