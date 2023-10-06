Зросла кількість жертв обстрілу «Епіцентру» в Харкові

Кількість загиблих унаслідок російського удару, завданого 25 травня по будівельному гіпермаркету Епіцентр у Харкові, зросла до 15.Про це повідомив голова ОВАу Telegram в неділю, 26 травня, - пише Кореспондент."Кількість загиблих унаслідок удару по Епіцентру зросла до 15 осіб", - написав він.Раніше повідомлялося про 14 загиблих. Перед тим була інформація про 43 поранених, 16 осіб тоді вважалися безвісти зниклими.Нагадаємо, 25 травня. В цей момент у будівлі перебувало понад 200 людей. Протягом дня кількість жертв зростала. Пізніше було оприлюднено відео російської атаки.У той же день росіяни завдали нові удари по Харкову. Повітряна тривога у місті тривала понад 12 годин поспіль.