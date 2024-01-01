У Харкові росіяни вдарили по гіпермаркету «Епіцентр»: є загиблі





Про це Олег Синєгубов.



"Два російських КАБа влучили в будівельний гіпермаркет у Харкові. За оновленими даними, двоє людей загинули. Виникла пожежа на 15 000 квадратних метрів. 24 людини травмовані.



У середині могли перебувати кілька сотень людей.



Профільні служби на місці. Усім постраждалим надається допомога. Інформація оновлюється.



Жодного військового об‘єкта поряд!



Дві людини загинули. Це чоловіки, які працювали в гіпермаркеті.



Щонайменше 25 — поранено. Частина персоналу гіпермаркета наразі ще розшкується. Дані оновлюються", - йдеться в повідомленні.



Згодом голова ОВА повідомив, що пожежа локалізована. Кількість постраждалих зросла до 33 людей.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окупанти вдарили по цивільній торгівельній інфраструктурі у Харкові. Виникла пожежа. Кількість постраждалих встановлюється.Про це повідомив голова ОВА"Два російських КАБа влучили в будівельний гіпермаркет у Харкові. За оновленими даними, двоє людей загинули. Виникла пожежа на 15 000 квадратних метрів. 24 людини травмовані.У середині могли перебувати кілька сотень людей.Профільні служби на місці. Усім постраждалим надається допомога. Інформація оновлюється.Жодного військового об‘єкта поряд!Дві людини загинули. Це чоловіки, які працювали в гіпермаркеті.Щонайменше 25 — поранено. Частина персоналу гіпермаркета наразі ще розшкується. Дані оновлюються", - йдеться в повідомленні.Згодом голова ОВА повідомив, що пожежа локалізована. Кількість постраждалих зросла до 33 людей.

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