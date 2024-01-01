У Харкові росіяни вдарили по гіпермаркету «Епіцентр»: є загиблі

У Харкові росіяни вдарили по гіпермаркету «Епіцентр»: є загиблі
Окупанти вдарили по цивільній торгівельній інфраструктурі у Харкові. Виникла пожежа. Кількість постраждалих встановлюється.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Два російських КАБа влучили в будівельний гіпермаркет у Харкові. За оновленими даними, двоє людей загинули. Виникла пожежа на 15 000 квадратних метрів. 24 людини травмовані.

У середині могли перебувати кілька сотень людей.

Профільні служби на місці. Усім постраждалим надається допомога. Інформація оновлюється.

Жодного військового об‘єкта поряд!

Дві людини загинули. Це чоловіки, які працювали в гіпермаркеті.

Щонайменше 25 — поранено. Частина персоналу гіпермаркета наразі ще розшкується. Дані оновлюються", - йдеться в повідомленні.
У Харкові росіяни вдарили по гіпермаркету «Епіцентр»: є загиблі

Згодом голова ОВА повідомив, що пожежа локалізована. Кількість постраждалих зросла до 33 людей.
У Харкові росіяни вдарили по гіпермаркету «Епіцентр»: є загиблі
У Харкові росіяни вдарили по гіпермаркету «Епіцентр»: є загиблі

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Теги: Харків, гіпермаркет, удар
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