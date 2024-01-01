Погода у Луцьку на завтра, 26 травня

Погода у Луцьку на завтра, 26 травня
Хмари, що вкривали небо у Луцьку вранці, вдень зникнуть, і до самого вечора вони вже не з'являться. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 12° до 26° тепла.

Народний прогноз погоди: у давнину говорили: "Багато комарів – готуй по ягоди коробів, багато мошок – готуй по гриби козуб". Якщо у цей день ластівки літають низько, незабаром можна чекати дощу.

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Теги: Погода, Луцьк
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