Внаслідок важких поранень, отриманих у бою, загинув Герой з Волині Сергій Булавка

Сергій Володимирович Булавка (8.06.1977 – 25.05.2024).



Про це Ігор Чайка.



"Прощання із Героєм відбудеться завтра, 26 травня.



▪️13.00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;



▪️хода до центру міста після завершення служби;



▪️14.00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради).



Поховають Героя на Алеї почесних поховань міського кладовища.



Висловлюю щирі співчуття родині Сергія Булавки, усім, хто знав і любив його", - йдеться в повідомленні.



У неділю, 26 травня, у Ковельській громаді оголошено День жалоби.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

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