Внаслідок важких поранень, отриманих у бою, загинув Герой з Волині Сергій Булавка

Внаслідок важких поранень, отриманих у бою, загинув Герой з Волині Сергій Булавка
Внаслідок важких поранень, отриманих під час бойових дій поблизу селища Діброва на Лиманському напрямку, помер ковельчанин Сергій Володимирович Булавка (8.06.1977 – 25.05.2024).

Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.

"Прощання із Героєм відбудеться завтра, 26 травня.

▪️13.00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;

▪️хода до центру міста після завершення служби;

▪️14.00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради).

Поховають Героя на Алеї почесних поховань міського кладовища.

Висловлюю щирі співчуття родині Сергія Булавки, усім, хто знав і любив його", - йдеться в повідомленні.

У неділю, 26 травня, у Ковельській громаді оголошено День жалоби.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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