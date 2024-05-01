Внаслідок важких поранень, отриманих у бою, загинув Герой з Волині Сергій Булавка
Сьогодні, 21:03
Внаслідок важких поранень, отриманих під час бойових дій поблизу селища Діброва на Лиманському напрямку, помер ковельчанин Сергій Володимирович Булавка (8.06.1977 – 25.05.2024).
Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.
"Прощання із Героєм відбудеться завтра, 26 травня.
▪️13.00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;
▪️хода до центру міста після завершення служби;
▪️14.00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради).
Поховають Героя на Алеї почесних поховань міського кладовища.
Висловлюю щирі співчуття родині Сергія Булавки, усім, хто знав і любив його", - йдеться в повідомленні.
У неділю, 26 травня, у Ковельській громаді оголошено День жалоби.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.
"Прощання із Героєм відбудеться завтра, 26 травня.
▪️13.00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;
▪️хода до центру міста після завершення служби;
▪️14.00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради).
Поховають Героя на Алеї почесних поховань міського кладовища.
Висловлюю щирі співчуття родині Сергія Булавки, усім, хто знав і любив його", - йдеться в повідомленні.
У неділю, 26 травня, у Ковельській громаді оголошено День жалоби.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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