Волинянка пише вірші-присвяти загиблим військовим

Надія Стрельченко написала більше як пів тисячі віршів-присвят полеглим захисникам України. Почала робити це на початку повномасштабної війни.



Як жінка розповіла



У соцмережі Тік-ток на відео, у яких Надія читає свої вірші, набирають сотні тисяч переглядів і тисячі вподобань.



"До мене почали звертатися родичі загиблих, щоб написала про їхні втрати і біль. Спочатку думала, що в мене не вийде, але спробувала і зрозуміла, що вдається. Таким чином я зберігаю пам'ять про загиблих захисників", — говорить Надія Стрельченко.



Першу збірку віршів видала у квітні 2023 року, назвала "Поламані долі війною", до неї увійшло орієнтовно двісті віршів. У жовтні того ж року опублікувала першу частину збірки "Герої не вмирають".



Книги, каже жінка, видає за власні гроші, допомагає сім’я та підписники, за декотрі вірші їй дають фінансову винагороду на підтримку творчості.



Подруга Надії – Юлія Яцюк допомагає створювати відео з віршами для соцмереж. Декотрі дописи набирають більш як півмільйонні перегляди.



"Я, певно, ледь не єдина людина, яка чула, як Надя пише ці вірші. Їй це дається дуже емоційно важко. Вона проживає кожну історію, як особисту втрату. Саме тому в неї виходять такі вірші пам’яті, дійсно чудові, які зачіпають душу", — каже подруга.



Інколи вірші декламує 10-річний син Надії – Максим. Читаючи вірш у соцмережі, написаний мамою про свого брата Сашка, який зараз служить в ЗСУ, хлопчик назбирав гроші для купівлі пікапа у підрозділ дядька.



На початку травня вийшла друком друга частина збірки "Герої не вмирають", каже Надія Стрельченко, її наклад – 300 примірників.

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