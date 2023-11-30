Мінкульт створив комісію для перевірки стану Почаївської лаври, що належить УПЦ МП





Про це йдеться в наказі Мінкульту, пише



Так, комісія упродовж 3-29 червня повинна перевірити стан збереження майна Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника, яке у 2003 році передали в безоплатне користування УПЦ МП.



На чолі комісії поставили Ольгу Рутковську — начальницю відділу координації діяльності закладів культури Департаменту культурної спадщини Мінкульту. Всього до складу комісії увійшли 7 людей, зокрема представники Тернопільської ОВА, ДСНС та Кременецько-Почаївського заповідника.



Доля Почаївської лаври



В оренду УПЦ МП її передали 2003 року, а договір про оренду уклали на 49 років — до 2052-го.



У квітні 2023 року в парламенті зареєстрували проєкт звернення до уряду про розірвання з УПЦ МП договору оренди споруд монастиря. Загалом до комплексу входять 18 будівель.



Автори документа заявили, що Свято-Успенська Почаївська лавра «є джерелом "русского мира"» і «стала форпостом антиукраїнських сил та осередком міжконфесійного протистояння й розбрату».



Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради також рекомендував перевірити дотримання умов договору про використання УПЦ МП споруд Почаївської лаври.



Тим часом Священний Синод Православної церкви України (ПЦУ) вирішив започаткувати свій чоловічий монастир із назвою «Почаївська Свято-Успенська Лавра Тернопільської єпархії ПЦУ».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство культури та інформаційної політики утворило спеціальну комісію для перевірки стану збереження державного майна Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника, а саме — Свято-Успенської Почаївської лаври.Про це йдеться в наказі Мінкульту, пише Громадське Так, комісія упродовж 3-29 червня повинна перевірити стан збереження майна Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника, яке у 2003 році передали в безоплатне користування УПЦ МП.На чолі комісії поставили— начальницю відділу координації діяльності закладів культури Департаменту культурної спадщини Мінкульту. Всього до складу комісії увійшли 7 людей, зокрема представники Тернопільської ОВА, ДСНС та Кременецько-Почаївського заповідника.В оренду УПЦ МП її передали 2003 року, а договір про оренду уклали на 49 років — до 2052-го.У квітні 2023 року в парламенті зареєстрували проєкт звернення до уряду про розірвання з УПЦ МП договору оренди споруд монастиря. Загалом до комплексу входять 18 будівель.Автори документа заявили, що Свято-Успенська Почаївська лавра «є джерелом "русского мира"» і «стала форпостом антиукраїнських сил та осередком міжконфесійного протистояння й розбрату».Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради також рекомендував перевірити дотримання умов договору про використання УПЦ МП споруд Почаївської лаври.Тим часом Священний Синод Православної церкви України (ПЦУ) вирішив започаткувати свій чоловічий монастир із назвою «Почаївська Свято-Успенська Лавра Тернопільської єпархії ПЦУ».

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