26 травня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні відзначає день народження волонтер і адвокат Василь Нагорний (на фото).
Також день народження у голови громадської організації «Волинський союз кікбоксингу та рукопашного бою», директора ПП «Скорпіон пульт» Віктора Сироти.
Вітаємо усіх призвідників свята, а також іменинників – Івана, Леоніда, Леонтія, Петра, Яна, Анастасію.
Зичимо усім міцного здоров’я, любові й життєвих перемог.
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Також день народження у голови громадської організації «Волинський союз кікбоксингу та рукопашного бою», директора ПП «Скорпіон пульт» Віктора Сироти.
Вітаємо усіх призвідників свята, а також іменинників – Івана, Леоніда, Леонтія, Петра, Яна, Анастасію.
Зичимо усім міцного здоров’я, любові й життєвих перемог.
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