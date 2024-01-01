В Україні внаслідок російської агресії 2021 дитина зникла безвісти
Сьогодні, 03:39
В Україні внаслідок війни вважають зниклою 2021 дитину.
Як передає Укрінформ, про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив з нагоди Міжнародного дня зниклих безвісти дітей.
За його словами, цей день має на меті привернути увагу суспільства до цієї проблематики та до правил, які допоможуть запобігти зникненню дітей, і з початком російсько-української війни ця проблема стала для України ще боліснішою.
“Незаконні депортації, викрадення дітей росіянами, хаос, що коїться на тимчасово окупованих територіях… Все це тільки посилює проблему та збільшує кількість зниклих безвісти дітей”, - зауважив Лубінець.
Міжнародний день зниклих безвісти дітей відзначається 25 травня з 2002 року за ініціативою Європейського центру зниклих і тих, що зазнали сексуального насильства, дітей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Як передає Укрінформ, про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив з нагоди Міжнародного дня зниклих безвісти дітей.
За його словами, цей день має на меті привернути увагу суспільства до цієї проблематики та до правил, які допоможуть запобігти зникненню дітей, і з початком російсько-української війни ця проблема стала для України ще боліснішою.
“Незаконні депортації, викрадення дітей росіянами, хаос, що коїться на тимчасово окупованих територіях… Все це тільки посилює проблему та збільшує кількість зниклих безвісти дітей”, - зауважив Лубінець.
Міжнародний день зниклих безвісти дітей відзначається 25 травня з 2002 року за ініціативою Європейського центру зниклих і тих, що зазнали сексуального насильства, дітей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Україні внаслідок російської агресії 2021 дитина зникла безвісти
Сьогодні, 03:39
США попередили росію, що знищать усі позиції росіян в Україні, якщо ті застосують ядерну зброю, — глава МЗС Польщі
Сьогодні, 01:32
26 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Мінкульт створив комісію для перевірки стану Почаївської лаври, що належить УПЦ МП
25 травень, 23:06
Західні спецслужби допускають, що Україна «втратить великі території» цього року, – ЗМІ
25 травень, 22:30