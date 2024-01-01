В Україні внаслідок російської агресії 2021 дитина зникла безвісти





Як передає



За його словами, цей день має на меті привернути увагу суспільства до цієї проблематики та до правил, які допоможуть запобігти зникненню дітей, і з початком російсько-української війни ця проблема стала для України ще боліснішою.



“Незаконні депортації, викрадення дітей росіянами, хаос, що коїться на тимчасово окупованих територіях… Все це тільки посилює проблему та збільшує кількість зниклих безвісти дітей”, - зауважив Лубінець.



Міжнародний день зниклих безвісти дітей відзначається 25 травня з 2002 року за ініціативою Європейського центру зниклих і тих, що зазнали сексуального насильства, дітей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні внаслідок війни вважають зниклою 2021 дитину.Як передає Укрінформ , про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив з нагоди Міжнародного дня зниклих безвісти дітей.За його словами, цей день має на меті привернути увагу суспільства до цієї проблематики та до правил, які допоможуть запобігти зникненню дітей, і з початком російсько-української війни ця проблема стала для України ще боліснішою.“Незаконні депортації, викрадення дітей росіянами, хаос, що коїться на тимчасово окупованих територіях… Все це тільки посилює проблему та збільшує кількість зниклих безвісти дітей”, - зауважив Лубінець.Міжнародний день зниклих безвісти дітей відзначається 25 травня з 2002 року за ініціативою Європейського центру зниклих і тих, що зазнали сексуального насильства, дітей.

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