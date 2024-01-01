У неділю не планується відключень електроенергії по Україні
Сьогодні, 06:12
Завтра, 26 травня, по Україні не планують обмеження споживання електроенергії для побутових та промислових споживачів.
Про це повідомили у Укренерго.
"Протягом доби в усіх регіонах України обмеження споживання для побутових та промислових споживачів не прогнозується", – зазначили у компанії.
Також зауважили, що при зміни ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково.
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Про це повідомили у Укренерго.
"Протягом доби в усіх регіонах України обмеження споживання для побутових та промислових споживачів не прогнозується", – зазначили у компанії.
Також зауважили, що при зміни ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково.
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