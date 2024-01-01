США попередили росію, що знищать усі позиції росіян в Україні, якщо ті застосують ядерну зброю, — глава МЗС Польщі

Радослав Сікорський стверджує, що Сполучені Штати погрожували росії знищити всі російські військові цілі в Україні, якщо та наважиться використати ядерну зброю.



Про це він сказав в інтерв’ю для Guardian, пише



«Американці сказали росіянам, що якщо ви підірвете ядерну бомбу, навіть якщо вона нікого не вб'є, то ми вдаримо по всіх ваших цілях <позиціях> в Україні звичайною зброєю, ми знищимо їх усі», — заявив Сікорський і назвав це «реальною погрозою».



Саме тому, пише Guardian, глава польського МЗС скептично ставиться до російських погроз застосувати ядерну зброю.



Крім того, за словами Сікорського, Китай та Індія також попередили росію про заборону застосування ядерної зброї: «І це не дитяча забавка, тому що якщо це табу також буде порушено, як і табу на зміну кордонів силою, то Китай знає, що Японія і Корея стануть ядерними державами, і, ймовірно, вони (росія та Китай — ред.) цього не хочуть».



Раніше New York Times із посиланням на джерела писав, що Білий дім наприкінці 2022 року розглядав варіанти, якою може бути відповідь на можливий ядерний удар росії по Україні. Передбачалося, що американська реакція повинна бути «неядерною», але «драматичною» для росіян.



Ядерні погрози рф



Росія регулярно згадує наявність у себе ядерної зброї для погроз та залякувань. Наприклад, у березні лідер рф володимир путін заявив, що росія готова до ядерної війни. А нещодавно рф передала Білорусі «кілька десятків найсучасніших ядерних боєприпасів», щоб нібито стримувати сусідні країни.



На початку травня путін доручив провести військові навчання для підвищення готовності нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань, однак також він відкидав можливість застосування тактичної ядерної зброї у війні проти України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр закордонних справ Польщістверджує, що Сполучені Штати погрожували росії знищити всі російські військові цілі в Україні, якщо та наважиться використати ядерну зброю.Про це він сказав в інтерв’ю для Guardian, пише Громадське «Американці сказали росіянам, що якщо ви підірвете ядерну бомбу, навіть якщо вона нікого не вб'є, то ми вдаримо по всіх ваших цілях <позиціях> в Україні звичайною зброєю, ми знищимо їх усі», — заявив Сікорський і назвав це «реальною погрозою».Саме тому, пише Guardian, глава польського МЗС скептично ставиться до російських погроз застосувати ядерну зброю.Крім того, за словами Сікорського, Китай та Індія також попередили росію про заборону застосування ядерної зброї: «І це не дитяча забавка, тому що якщо це табу також буде порушено, як і табу на зміну кордонів силою, то Китай знає, що Японія і Корея стануть ядерними державами, і, ймовірно, вони (росія та Китай — ред.) цього не хочуть».Раніше New York Times із посиланням на джерела писав, що Білий дім наприкінці 2022 року розглядав варіанти, якою може бути відповідь на можливий ядерний удар росії по Україні. Передбачалося, що американська реакція повинна бути «неядерною», але «драматичною» для росіян.Росія регулярно згадує наявність у себе ядерної зброї для погроз та залякувань. Наприклад, у березні лідер рфзаявив, що росія готова до ядерної війни. А нещодавно рф передала Білорусі «кілька десятків найсучасніших ядерних боєприпасів», щоб нібито стримувати сусідні країни.На початку травня путін доручив провести військові навчання для підвищення готовності нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань, однак також він відкидав можливість застосування тактичної ядерної зброї у війні проти України.

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