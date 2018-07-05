Бригада екстреної меддопомоги з Волині виграла реанімобіль на всеукраїнських змаганнях





Про це повідомили на Facebook-сторінці Всеукраїнської ради реанімації, пише



Учасники з Волині взяли першість і виграли реанімобіль. Призове авто швидкої допомоги волинські медики "екстренки" отримали для свого медичного закладу.



Впродовж двох днів учасники продемонстрували свої вміння діяти в екстрених ситуаціях та надавати невідкладну допомогу. Перший день змагань відвідала перша леді України Олена Зеленська.



Цього року вперше за історію змагань використовували симуляційне обладнання: професійні манекени, які повністю відтворюють стан людини (дихають, реагують зіницями на світло, дозволяють проводити моніторування, штучну вентиляцію легень, УЗД).



Завданням чемпіонату став порятунок "населення" у випадках масових травматизацій, ураження вибухівкою тощо. Для реалістичності застосовували професійний грим: працювала команда лікарів з досвідом симуляційного гримування.



Усього до змагань долучилося 26 команд з різних областей України.



Довідково: чемпіонат України з екстреної медичної допомоги (ЕМД) відбувся вдесяте. Також ці змагання провели вперше від початку повномасштабної війни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Команда медиків Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги перемогла на чемпіонаті України "Буковинські медичні ралі 2024", який відбувся в Чернівецькій області.Про це повідомили на Facebook-сторінці Всеукраїнської ради реанімації, пише Суспільне Учасники з Волині взяли першість і виграли реанімобіль. Призове авто швидкої допомоги волинські медики "екстренки" отримали для свого медичного закладу.Впродовж двох днів учасники продемонстрували свої вміння діяти в екстрених ситуаціях та надавати невідкладну допомогу. Перший день змагань відвідала перша леді України Олена Зеленська.Цього року вперше за історію змагань використовували симуляційне обладнання: професійні манекени, які повністю відтворюють стан людини (дихають, реагують зіницями на світло, дозволяють проводити моніторування, штучну вентиляцію легень, УЗД).Завданням чемпіонату став порятунок "населення" у випадках масових травматизацій, ураження вибухівкою тощо. Для реалістичності застосовували професійний грим: працювала команда лікарів з досвідом симуляційного гримування.Усього до змагань долучилося 26 команд з різних областей України.чемпіонат України з екстреної медичної допомоги (ЕМД) відбувся вдесяте. Також ці змагання провели вперше від початку повномасштабної війни.

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